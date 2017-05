(las/AF) - De plus en plus de services sont accessibles en ligne (faire ses courses, prendre un rendez-vous avec un médecin…). Depuis peu, la start up Batmaid permet aux résidents luxembourgeois de trouver une femme de ménage sur internet.



L'entreprise suisse se nomme elle-même le «Uber des aides-ménagères», bien que le principe soit quelque peu différent de celui de l'entreprise de transport en question.



Batmaid travaille avec Onet qui, avec 520 employés, est l'une des plus importantes sociétés de nettoyage au Luxembourg. Les aides-ménagères que l'on trouve sur la plate-forme de Batmaid sont employées par Onet.



Moins de paperasse mais des prix plus élevés

Passer par Batmaid représente plusieurs avantages, souligne le cofondateur de l'entreprise, Eric Laudet: «Vous évitez ainsi la paperasse à laquelle vous devez normalement vous confronter lorsque vous embauchez vous-même une femme de ménage. Et si la femme de ménage est malade, il n'y a aucun problème pour la remplacer.»



Batmaid s'assure également que le personnel de ménage qu'elle envoie chez ses clients n'ait pas de casier judiciaire et ait une bonne expérience professionnelle.



Un possible inconvénient: le prix. Batmaid facture ses services de 21 à 23 euros de l'heure, selon la fréquence des interventions requise. Ce qui représente 336 euros par mois si une aide-ménagère travaille quatre heures par semaine dans une maison.



Si un particulier embauche lui-même directement une femme de ménage quatre heures par semaine, il lui en coûtera environ 275 euros par mois. Dans les deux cas, on a tenu compte des charges sociales et du salaire horaire minimum. Eric Laudet n'exclut toutefois pas une éventuelle baisse des tarifs de Batmaid.

De nombreuses aides-ménagères demandent cependant plus que le salaire minimum. Le calculateur en ligne du Centre commun de la Sécurité sociale donne un aperçu des cotisations sociales. D'après les chiffres des assurances sociales, 18.000 foyers ont employé une aide-ménagère en 2015. Ce qui concerne 7.875 femmes de ménage, qui ont travaillé en tout 134.431 heures.



Concurrencer le travail au noir

Batmaid a commencé au Luxembourg avec des tarifs très agressifs, considère Eric Laudet, qui a fondé la start up avec Andreas Schollin-Borg il y a deux ans. Alors que Batmaid enregistre une marge de 15% pour sa plate-forme suisse, celle du Luxembourg est de 10%, indique Eric Laudet. L'entreprise envisage une expansion rapide au Luxembourg: «Notre but est d'atteindre 2.000 heures de service par mois d'ici décembre».

L'idée de Batmaid en Suisse est de faire barrage au travail au noir: «Ce que nous tirons de notre expérience en Suisse est que beaucoup de gens savent que le travail au noir dans une maison peut être dangereux et risqué. Notre plate-forme en ligne propose une certaine tranquillité pour ceux qui sont prêts à payer plus cher», poursuit Eric Laudet. «Nous avons de nombreux clients qui ne voient jamais leur femme de ménage», ajoute-t-il.

Batmaid propose aujourd'hui ses services pour la capitale et sa périphérie (secteurs de Mamer-Capellen, Walferdange, Bridel, Strassen, Bertrange, etc.) et dans le sud du pays. D'autres secteurs seront prochainement desservis.



Première implantation hors de Suisse



Luxembourg est le premier pays où Batmaid s'est installé en dehors de la Suisse. La raison: l'entreprise française Onet est implantée au Luxembourg depuis 1977. Le Luxembourg est un petit territoire certes, mais Batmaid n'a pas encore de concurrence ici, souligne Eric Laudet.



Ce fournisseur de services correspond au profil des nouveaux profils économiques que le gouvernement luxembourgeois souhaite encourager: un prestataire qui fonctionne sur l'économie de partage via une plate-forme web, avec des employés qui travaillent de façon régulière et légale.



