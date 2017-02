(pso) - Invité à s'exprimer sur le Brexit et la récente élection de Donald Trump, le ministre des Finances Pierre Gramegna a tenu à «démystifier et dédramatiser» les opportunités et les menaces relatives à ces deux événements majeurs de l'actualité internationale. Devant les membres de la Chambre de commerce britannique qui avait organisé le lunch thématique, le membre du gouvernement luxembourgeois a indiqué ne pas vouloir punir le Royaume-Uni pour ses velléités de départ. «Il s'agit d'un événement sans précédent et personne n'a le courage de dire comment ça va finir. Mais il faut trouver la meilleure solution, car nous allons continuer d'échanger avec la Grande-Bretagne» a tempéré le ministre en prenant exemple sur la Suisse, restée au dehors de l'Union européenne et pourtant «bien présente au Kirchberg» via ses banques.



Suivre les négociations de "très près"



Les négociations avec l'exécutif britannique visant à définir les termes des relations entre le Royaume-Uni et l'UE seront entamées une fois la procédure officielle de sortie officiellement déclenchée. Theresa May avait annoncé vouloir mettre en oeuvre l'article 50 du Traité européen à la fin du mois de mars. «Le Luxembourg va suivre ces négociations de très près et faire en sorte que nous bâtissions un pont très solide avec le Royaume-Uni», a prévenu M. Gramegna.



Il suffit d'ouvrir les yeux pour voir que ça va bien

«Que les Britanniques présents au Luxembourg se rassurent. Nous ne les mettrons pas dehors, quelle que soit l'issue des négociations», a tempéré le ministre. «Je ne m'inquiète pas du maintien de bonnes relations avec le Royaume-Uni, ainsi que de la circulation des échanges et des capitaux» a insisté le ministre qui avait au préalable indiqué que les Britanniques ne pourront jouir des avantages de l'Union européenne comme s'ils en étaient membres.

Sur la "short list" et pas la "black list"



D'un point de vue plus général, le ministre libéral a regretté le catastrophisme ambiant. «L'Europe va beaucoup mieux que ce qu'on lit» a noté M. Gramegna en stigmatisant les mauvais présages prononcés à l'aune du passage à l'échange automatique d'informations fiscales. «Quand nous avons levé le secret bancaire en 2014, combien de fois n'avons-nous pas lu que c'était la fin de notre place financière?» s'est faussement interrogé le ministre.



«Il suffit d'ouvrir les yeux pour voir que ça va bien» a-t-il corrigé en prenant les grues et les statistiques du secteur financier (avec un emploi dans les banques plutôt stable) comme gages de sa bonne foi. Il s'est même posé la question de savoir si les services financiers londoniens envisageraient de mettre le Luxembourg sur leur «short list» de juridiction de repli pour bénéficier du passeport européen s'il était resté sur la «black list» de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économique). Plusieurs institutions financières britanniques ont déjà sondé les autorités luxembourgeoises pour y installer des bureaux en vue du Brexit.

Avocat du diable



Parlant d'«uncelebrated recovery» («rétablissement non célébré»), Pierre Gramegna a regretté que les médias ne couvrent pas davantage les «bonnes nouvelles», comme l'annonce la semaine passée de taux de croissance positifs dans toute l'Union européenne. «Les meilleurs résultats depuis 2007» a souligné le ministre.

Le juriste et diplomate Pierre Gramegna s'est enfin mué en défenseur de Donald Trump et de ses propos relatifs à l'obsolescence de l'alliance militaire transatlantique, l'OTAN. «Obsolète, cela veut aussi dire qu'on veut rénover l'accord» a tenté d'apaiser le ministre désireux de saisir l'occasion pour donner un nouveau souffle à la défense européenne. Pour M. Gramegna, les Etats-Unis doivent rester un grand partenaire. «Nous leur devons notre liberté. Continuons dans cette direction» a-t-il conclu.