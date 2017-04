Ce 4 avril, la Banque centrale du Luxembourg (BCL) et les banques centrales nationales de la zone euro mettent en circulation le nouveau billet de 50 euros, quatrième billet appartenant à la série Europe, après la mise en circulation des billets de 5, 10 et 20 euros en 2013, 2014 et 2015.

Les billets de la nouvelle série conservent le graphisme Époques et styles architecturaux de la première série, ainsi que les couleurs dominantes des différentes coupures.

La nouvelle coupure de 50 euros a été remodelée et comporte comme le billet de 20 euros le signe de sécurité innovant sous la forme d’une fenêtre-portrait intégrée dans l’hologramme. Face à la lumière, la fenêtre devient transparente et fait apparaître un portrait de la princesse Europe (personnage de la mythologie grecque), visible sur les deux faces du billet.

Qui était Europe?

Ce personnage de la mythologie grecque se passionnait pour les voyages en mer et rêvait des terres lointaines. Zeus avait remarqué la grande beauté de la princesse et son goût pour les aventures et les découvertes. Il tomba amoureux d'elle et décida de l'emmener loin de chez elle, sur de nouvelles terres.

Dans la nuit qui suivit, la princesse fit un rêve étrange: deux terres, ayant l'aspect de femmes, se disputaient la jeune princesse. L'une, la "terre d'Asie", voulait la garder; l'autre, la "terre de la rive opposée", voulait l'emmener en mer sur ordre du roi des Dieux, Zeus.

Se réveillant, la princesse alla au bord de la mer. Subitement, un taureau, puissant mais docile émergea de la mer et persuada la belle princesse de monter sur son dos. Puis il s'envola et emmena la jeune princesse sur l'île de Crète, en Grèce. Là, il prit une forme humaine: ce n'était autre que Zeus (transformé en taureau). Europe tomba, elle aussi, amoureuse de lui. De leur amour naîtront trois enfants et grâce à la princesse, le continent gagna un nom: Europe.

Le mythe de la princesse Europe apparaît sur la pièce de 2 euros grecque par la représentation d'un taureau portant une jeune femme sur son dos.

Signes de sécurité

À l’instar des nouveaux billets de 5, 10 et 20 euros, la nouvelle coupure de 50 euros comporte un nombre émeraude et un portrait d’Europe dans le filigrane. Le nombre émeraude sur la gauche du billet change de couleur, en fonction de l’angle d’inclinaison du billet, passant du vert émeraude au bleu profond et produit un effet de lumière qui se déplace de haut en bas et de bas en haut.

Enfin, de petites lignes imprimées en relief sur les bords, à gauche et à droite du billet, permettent, notamment aux aveugles et aux malvoyants, de reconnaître facilement le billet. Le motif principal, les lettres et le chiffre de grande dimension indiquant la valeur du billet présentent également un effet de relief.

Adaptation des machines et appareils

Depuis l’annonce de l’introduction du nouveau billet de 50 euros en juillet 2016, la BCL a été en contact permanent avec ses partenaires afin de rappeler la nécessité de faire adapter les machines et les appareils acceptant, traitant ou authentifiant des billets.

En vue de faciliter l’introduction du nouveau billet de 50 euros ce mardi 4 avril, la BCL a permis à ses partenaires d’emprunter depuis plusieurs mois des nouveaux billets de 50 euros afin qu’ils puissent, depuis le début de cette année, procéder à l’adaptation et aux tests de leurs machines et appareils.