(ndp) - Après le départ fin mars de son directeur Thierry Nothum, c'est Nicolas Henckes, actuellement secrétaire général de l'UEL, qui reprendra les rênes de la clc (Confédération luxembourgeoise de commerce) à partir du 1er juin prochain.

A 42 ans, Nicolas Henckes est depuis plus de trois ans le secrétaire général de l'Union des entreprises luxembourgeoises (UEL).



La clc précise aussi que Nicolas Henckes continuera d'assurer ses fonctions de vice-président de la CNS et de président de la Mutualité. Il restera également dans un premier temps directeur de l'Institut national pour le développement durable et la responsabilité sociale des entreprises (INDR) et assistera l'UEL dans le recrutement de son/sa remplaçant(e). Recrutement que Jean-Jacques Rommes, administrateur-délégué de l'UEL organisera, "dans les mois à venir, de concert avec le conseil d'administration".



Avant d'arriver à l'UEL, Nicolas Henckes a créé en 2006 la société Legitech, PME de 36 personnes, qu'il a développée et dirigée jusqu'en septembre 2013. Il a revêtu auparavant les fonctions de chef de cabinet du président de la Banque centrale du Luxembourg et d'avocat au Barreau de Paris. Diplômé d'HEC Paris en 2000, Nicolas Henckes a obtenu la même année un DESS juriste d'affaires de l'Université Paris XI et un Master in international management de la Community of European Management Schools.

