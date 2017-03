(aa trad. sw) - Un an et demi après avoir racheté la société Utopolis, le groupe Kinepolis prend de plus en plus de place au Grand-Duché: les cinémas vont ainsi prendre l’appellation du groupe.

Les noms commerciaux de Utopolis, Utopolis Kirchberg et Belval seront bientôt remplacés par Kinepolis Kirchberg et Kinepolis Belval, et seront reliés au logo Kinepolis, qui est introduit simultanément au Luxembourg.

Une première étape consiste en l'installation de caisses automatiques. Les fauteuils et moquettes seront ensuite remplacés pour privilégier des «sièges confortables» et le concept de «Laser Ultra» sera également introduit.

Les sièges seront non seulement plus confortables mais auront également de plus grands accoudoirs, un espace de rangement pour les boissons et les collations et un portemanteau.

Le 5 Avril prochain, les deux cinémas de Kirchberg et Belval convertiront leurs logiciels pour les transactions des clients.

Le site www.utopolis.lu est remplacé par www.kinepolisluxembourg.lu.

Dans un deuxième temps, attendu, début 2018, le Kinepolis Kirchberg sera alors rénové.

