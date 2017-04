Lors de l'exposition universelle de Dubaï de 2020/2021, le Luxembourg présentera son histoire et sa culture dans un pavillon à l'architecture unique qui a été présenté ce vendredi matin au ministère de l'Économie.

C'est le cabinet d'architecture Metaform qui a été retenu pour le projet et qui a présenté la maquette du pavillon devant Maggy Nagel, commissaire de l'exposition, et les ministres François Bausch et Étienne Schneider. Le concept a été développé en collaboration avec le scénographe The Space Factory.



Le pavillon imaginé par Shahram Agaajani et son équipe est futuriste, se déploie sur deux étages et aura une surface totale de plus de 2.000 m2. Le budget alloué par l'Etat pour sa réalisation est de 2,5 millions d'euros.



Le pavillon reflètera l'histoire et la culture luxembourgeoise lors de l'exposition universelle qui se déroulera d'octobre 2020 à avril 2021 qui devrait attirer 25 millions de visiteurs.



La conception du pavillon est axée autour du thème de l’opportunité. D’une forme élégante, le pavillon luxembourgeois suscite immédiatement la curiosité du visiteur. La structure en bandeau forme en effet une ouverture bien visible invitant le visiteur à entrer pour découvrir au fur et à mesure d’un cheminement en spirale les espaces d’exposition axés autour de diverses installations et supports multimédias.

D'après Étienne Schneider: «Le pavillon luxembourgeois sera de par sa forme et de par son contenu un parfait faire-valoir pour le Luxembourg lors de l’EXPO 2020 DUBAI. Il illustre la capacité du Luxembourg de se réinventer et notre volonté de miser sur une croissance durable dans le respect des ressources naturelles. Je suis confiant que nous attirerons de nombreux visiteurs qui garderont une impression favorable de notre pays et que nos partenaires privés bénéficieront également de cette mise en valeur.»