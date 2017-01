(ChB) - L'un des groupes irlandais les plus extravagants était à l'Atelier à Luxembourg vendredi soir. Le génial Neil Hannon, fondateur du groupe et désormais seul en scène, avait choisi un habit de Napoléon pour dérouler sa divine comédie devant une salle conquise d'avance.



Bien qu'ils aient connu leur plus grand succès commercial au milieu des années 1990 notamment avec National Express, le nouvel album de The Divine Comedy, Foreverland, a mieux marché au Royaume-Uni, en Irlande et en France que tous les albums précédents.

Une grande partie de ce succès continu est directement liée à une base de fans passionnés et fidèles qui pousse Hannon, seul et unique membre du groupe désormais, à écrire des chansons toujours plus excentriques.

