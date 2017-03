(HP/AF) - Le Grand Prix du Film Festival de Luxembourg revient à Aki Kaurismäki pour "The Other Side of Hope". Le réalisateur finlandais est reparti avec une somme de 10.000 euros après qu'un jury de six spécialistes a choisi son film pour toutes ses qualités originales.

Ce film raconte l'histoire d'un restaurateur qui a une addiction au poker. Il tombe sur Khaled, un réfugié syrien qui décrète que le local à poubelles du restaurant est sa chambre. Leur première rencontre se termine en bagarre, mais avec le temps, une amitié naît entre les deux hommes et un autre réfugié venu d'Irak.

Un jury jeunes



L'autre film qui a remporté les faveurs du jury est "I Am Not Your Negro" de Raoul Peck. Il a remporté la somme de 5.000 euros du prix documentaire donné par la BGL BNP Paribas. "Dark Night" de Tim Sutton a remporté le prix du public soutenu par Orange.



"Glory" de Kristina Grozeva et Petar Valchanov a remporté le prix de la critique et "I Am Not Madame Bovary" de Feng Xiaogang a remporté le prix spécial du jury.



Le prix du jury jeunes a été attribué à Sami Blood: pour la première fois, le festival s'est ouvert à une classe d'enfants âgés de 8 à 12 ans, issus d'une école primaire du Cents pour assister à la projection d'une sélection de cinq films. Le jury jeunes a récompensé le film "Auf Augenhöhe" de Joachim Dollhopf et à "Richard Der Storch" de Tobias Genkel et Reza Memari.

Plus de 15.700 personnes ont assisté aux projections programmées pendant le Luxembourg City Film Festival, qui s'achève ce dimanche.

Vous pouvez voir ou revoir le Prix de la Critique, le Prix du Documentaire by BGL BNP Paribas et le Grand Prix by Orange lors de projections additionnelles ce dimanche 12 mars à la Cinémathèque.

