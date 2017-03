vac - Auteur, graphiste et réalisateur français, Michel Ocelot, né en 1943 à Villefranche-sur-Mer, est surtout connu pour être le papa du petit Kirikou, qui dès sa première apparition sur les grands écrans en 1998 conquis le coeur des petits et grands spectateurs et remporta par la suite plus d'une trentaine de prix.



Lors de son passage au LuxFilmFest où il était venu présenter «Ivan Tsarévitch et la Princesse Changeante», il nous confie entre autre quel est ce secret pour faire un film «pendant lequel on ne va pas faire pipi».