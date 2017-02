Cinq nouveautés sortent sur les écrans cette semaine. Dans le lot, "Jackie" avec Natalie Portman et le retour de Xander Cage (Vin Diesel) dans "xXx".



Moonlight

Drame (USA 2016). Réalisation: Barry Jenkins. Avec Alex R. Hibbert, Ashton Sanders. Scénario: Barry Jenkins. Images: James Laxton. Musique: Nicholas Britell. 111 minutes. (A partir de 12 ans)

Après avoir grandi dans un quartier difficile de Miami, Chiron, un jeune homme tente de trouver sa place dans le monde. Moonlight évoque son parcours, de l’enfance à l’âge adulte. Huit ans après "Medicine for Melancholy", son premier long métrage, Barry Jenkins signe, avec Moonlight, un film allant résolument à rebours des clichés, pour questionner habilement les stéréotypes, raciaux ou sexuels.





Hidden Figures

Drame (USA 2016). Réalisation: Theodore Melfi. Avec Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe, Kevin Costner. 127 Minutes. (A partir de 6 ans)



Le destin extraordinaire des trois scientifiques afro-américaines qui ont permis aux Etats-Unis de prendre la tête de la conquête spatiale, grâce à la mise en orbite de l’astronaute John Glenn. Maintenues dans l’ombre de leurs collègues masculins et dans celle d’un pays en proie à de profondes inégalités, leur histoire longtemps restée méconnue est enfin portée à l’écran.







Jackie



Biopic, Drame (USA 2016). Réalisation: Pablo Larrain. Avec Natalie Portman, Peter Sarsgaard. 100 minutes. (A partir de 12 ans)

22 Novembre 1963 : John F. Kennedy, 35ème président des États-Unis, vient d’être assassiné à Dallas. Confrontée à la violence de son deuil, sa veuve, Jacqueline Bouvier Kennedy, First Lady admirée pour son élégance et sa culture, tente d’en surmonter le traumatisme, décidée à mettre en lumière l’héritage politique du président et à célébrer l’homme qu’il fut.





Raid dingue

Comédie (F 2016). Réalisateur: Dany Boon. Avec Alice Pol, Dany Boon, Michel Blanc. 105 Minuten. (A partir de 6 ans)

«Raid dingue» c'est l'histoire de Johanna Pasquali, une fliquette pas comme les autres. Distraite, rêveuse et maladroite, elle est d'un point de vue purement policier sympathique mais totalement nulle. Assignée à des missions aussi dangereuses que des voitures mal garées ou des vols à l'étalage, elle s'entraîne sans relâche pendant son temps libre pour réaliser son rêve: être la première femme à intégrer le groupe d'élite du RAID. Acceptée au centre de formation du RAID pour des raisons obscures et politiques, elle se retrouve alors dans les pattes de l'agent Eugène Froissard (dit Poissard), le plus misogyne des agents du RAID.







xXx: Return of Xander Cage

Action, Thriller (USA 2016). Réalisation D.J. Caruso. Avec Vin Diesel, Donnie Yen, Deepika Padukone. 107 minutes. (A partir de 12 ans)

Xander Cage, sportif de l’extrême devenu agent d'élite, sort de l’exil qu’il s’était imposé, pour affronter le redoutable guerrier alpha Xiang et son équipe. Il entre dans une course impitoyable afin de récupérer une arme de destruction massive connue sous le nom de Boîte de Pandore. Recrutant une toute nouvelle équipe d’experts accros à l'adrénaline, Xander se retrouve au coeur d’une conspiration menaçant les gouvernements les plus puissants du monde.