Fukushima mon amour

Drame (D 2016). Réalisateur: Doris Dörrie. Avec Rosalie Thomass, Kaori Momoi, Nami Kamata. 104 minutes. (Officiellement à partir de 12 ans )

Marie, jeune allemande, arrive à Fukushima, au Japon, pour changer de vie. Malgré les difficultés d’adaptation qu’elle rencontre, elle choisit de rester auprès de Satomi, la dernière geisha de Fukushima qui a décidé, de son propre chef, de retourner dans la maison qui l’a vu naître. Les deux femmes ne pourraient être plus différentes, et pourtant, chacune à leur manière, apprennent à se découvrir et se lient d’amitié…

Alibi.com

Comédie (F 2016). Réalisateur: Philippe Lacheau. Avec Philippe Lacheau, Elodie Fontan, Julien Arruti. 90 minutes. (Officiellement à partir de 12 ans)

Greg a fondé une entreprise nommée Alibi.com qui crée tout type d'alibi. Avec Augustin son associé, et Medhi son nouvel employé, ils élaborent des stratagèmes et mises en scène imparables pour couvrir leurs clients. Mais la rencontre de Flo, une jolie blonde qui déteste les hommes qui mentent, va compliquer la vie de Greg, qui commence par lui cacher la vraie nature de son activité. Lors de la présentation aux parents, Greg comprend que Gérard, le père de Flo, est aussi un de leurs clients.



A Cure for Wellness

Thriller (USA, D 2017). Réalisateur: Gore Verbinski. Avec Dane DeHaan, Jason Isaacs, Mia Goth. 147 Minuten. (Officiellement à partir de 16 ans)

Lockhart, jeune cadre ambitieux, est lancé sur la trace de son patron disparu dans un mystérieux centre de bien-être en Suisse. Pris au piège de l’Institut et de son énigmatique corps médical, il découvre peu à peu la sinistre nature des soins proposés aux patients. Alors qu’on lui diagnostique le même mal qui habite l’ensemble des pensionnaires, Lockhart n’a plus d’autres choix que de se soumettre à l’étrange traitement délivré par le centre…la Cure.



Rings

Une jeune femme s’inquiète pour son petit ami lorsqu’ il commence à s’intéresser aux mystères entourant une vidéo censée tuer celui qui la regarde 7 jours après l’avoir visionnée. Elle se sacrifie pour sauver son petit ami et fait alors une terrifiante découverte : il y a « un film dans le film » que personne n’avait encore vu.

Rock'n Roll

Comédie (F 2016). Réalisateur: Guillaume Canet. Avec Guillaume Canet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche. 123 minutes. (Officiellement à partir de 12 ans)

Guillaume Canet, 43 ans, est épanoui dans sa vie, il a tout pour être heureux. Sur un tournage, une jolie comédienne de 20 ans va le stopper net dans son élan, en lui apprenant qu’il n’est pas très «Rock», qu’il ne l’a d’ailleurs jamais vraiment été, et pour l’achever, qu’il a beaucoup chuté dans la «liste» des acteurs qu’on aimerait bien se taper. Guillaume a compris qu’il y a urgence à tout changer. Et il va aller loin, très loin, sous le regard médusé et impuissant de son entourage.



L'Empereur

Documentaire (F 2016). Réalisateur: Luc Jacquet. Narrateur: Lambert Wilson. 84 minutes. (Enfants admis)

À travers le regard et les souvenirs de son aîné, un jeune manchot se prépare à vivre son premier voyage. Répondant par instinct au mystérieux appel qui l’incite à rejoindre l’océan, découvrez les incroyables épreuves qu’il devra à son tour traverser pour accomplir son destin et assurer sa survie et celle de son espèce. Marchez avec lui dans les paysages éphémères de l’Antarctique, ressentez la morsure du vent et du froid qui l’attendent à chaque pas et plongez avec lui dans les fonds marins jusqu’alors inexplorés.

Sametka, la chenille qui danse

Animation (CZ 2013). Réalisateurs: Zdenek Miler, Fiodor Khitruk. 39 minutes. (Enfants admis)

Le rideau se lève et laisse découvrir sur scène de drôles d’animaux ! Alors que le lion Boniface travaille dur au cirque et décide de prendre des vacances, la chenille concertiste Sametka va, quant à elle, découvrir la route du succès et de la gloire… Tous en piste!

Sieranevada

Drame (RO, F 2016). Réalisateur: Cristi Puiu. Avec Mimi Branescu, Judith State, Bogdan Dumitrache. 173 minutes. (Officiellement à partir de 12 ans)

Quelque part à Bucarest, trois jours après l'attentat contre Charlie Hebdo et quarante jours après la mort de son père, Lary - 40 ans, docteur en médecine - va passer son samedi au sein de la famille réunie à l'occasion de la commémoration du défunt. L'évènement, pourtant, ne se déroule pas comme prévu. Les débats sont vifs, les avis divergent. Forcé à affronter ses peurs et son passé et contraint de reconsidérer la place qu'il occupe à l'intérieur de la famille, Lary sera conduit à dire sa part de vérité.

Le voyage en ballon

Animation (F, RU, S 2014). Réalisateur: Anna Bengtsson. 37 minutes. (Enfants admis)

Programme de 4 courts métrages d'animation. De drôles de petites bêtes, curieuses de savoir ce qui se passe de l’autre côté de leur monde, partent en voyage. En ballon ou à pied, leurs expéditions seront riches en rebondissements!