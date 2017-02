Lion

Drame (USA, AU, GB 2016). Réalisateur : Garth Davis. Avec Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman. 119 minutes. (A partir de 12 ans)

Une incroyable histoire vraie : à 5 ans, Saroo se retrouve seul dans un train traversant l’Inde qui l’emmène malgré lui à des milliers de kilomètres de sa famille. Perdu, le petit garçon doit apprendre à survivre seul dans l’immense ville de Calcutta. Après des mois d’errance, il est recueilli dans un orphelinat et adopté par un couple d’Australiens.25 ans plus tard, Saroo est devenu un véritable Australien, mais il pense toujours à sa famille en Inde.Armé de quelques rares souvenirs et d’une inébranlable détermination, il commence à parcourir des photos satellites sur Google Earth, dans l’espoir de reconnaître son village.Mais peut-on imaginer retrouver une simple famille dans un pays d’un milliard d’habitants?

Chez nous

Drame (F, B 2017). Réalisateur: Lucas Belvaux. Avec Emilie Dequenne, André Dussollier, Guillaume Gouix. 118 minutes. (A partir de 6 ans)

Pauline, infirmière à domicile, entre Lens et Lille, s’occupe seule de ses deux enfants et de son père ancien métallurgiste. Dévouée et généreuse, tous ses patients l'aiment et comptent sur elle. Profitant de sa popularité, les dirigeants d’un parti extrémiste vont lui proposer d’être leur candidate aux prochaines municipales.

Fences



Drame (USA 2017). Réalisateur: Denzel Washington. Avec Denzel Washington, Viola Davis, Stephen Henderson. 139 minutes. (A partir de 6 ans)

L'histoire bouleversante d’une famille où chacun lutte pour exister et être fidèle à ses rêves, dans une Amérique en pleine évolution. Troy Maxson aspirait à devenir sportif professionnel mais il a dû renoncer et se résigner à devenir employé municipal pour faire vivre sa femme et son fils. Son rêve déchu continue à le ronger de l’intérieur et l’équilibre fragile de sa famille va être mis en péril par un choix lourd de conséquences.

John Wick 2

Action (USA 2017). Réalisateur: Chad Stahelski. Avec Keanu Reeves, Common, Laurence Fishburne. 123 minutes. (A Partir de 16 ans)

John Wick est forcé de sortir de sa retraite volontaire par un de ses ex-associés qui cherche à prendre le contrôle d’une mystérieuse confrérie de tueurs internationaux. Parce qu’il est lié à cet homme par un serment, John se rend à Rome, où il va devoir affronter certains des tueurs les plus dangereux du monde.

Masha et Michka au cinéma

Animation (Ru 2017). Réalisateur: Oleg Kuzovkov. 72 minutes. (Enfants admis)

Véritables phénomènes, Masha & Michka vous donnent rendez-vous au cinéma pour vivre une expérience inoubliable sur grand écran avec un programme cinéma exclusif présenté par un animateur. Pour cet événement exceptionnel, les enfants accompagnés de leur famille profiteront sur grand écran d’un contenu totalement inédit diffusé nulle part ailleurs!

Split

Thriller (USA 2017). Réalisateur: M. Night Shyamalan. Avec James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Betty Buckley. 117 minutes. (A Partir de 16 ans)

Kevin a déjà révélé 23 personnalités, avec des attributs physiques différents pour chacune, à sa psychiatre dévouée, la docteure Fletcher, mais l’une d’elles reste enfouie au plus profond de lui. Elle va bientôt se manifester et prendre le pas sur toutes les autres. Poussé à kidnapper trois adolescentes, dont la jeune Casey, aussi déterminée que perspicace, Kevin devient dans son âme et sa chair, le foyer d’une guerre que se livrent ses multiples personnalités, alors que les divisions qui régnaient jusqu’alors dans son subconscient volent en éclats.