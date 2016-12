Assassin’s Creed

Action, Science-Fiction (USA/F 2016). Réalisateur: Justin Kurzel. Avec Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Brendan Gleeson. 116 minutes. ( À partir de 12 ans)

Grâce à une technologie révolutionnaire qui libère la mémoire génétique, Callum Lynch revit les aventures de son ancêtre Aguilar, dans l’Espagne du XVe siècle. Alors que Callum découvre qu’il est issu d’une mystérieuse société secrète, les Assassins, il va assimiler les compétences dont il aura besoin pour affronter, dans le temps présent, une autre redoutable organisation : l’Ordre des Templiers.

Collateral Beauty

Drame (USA 2016). Réalisateur: David Frankel. Avec Will Smith, Kate Winslet, Keira Knightley, Helen Mirren. 94 minutes. ( À partir de 6 ans)

Suite à une terrible tragédie, un publicitaire new-yorkais à la réussite exemplaire sombre dans la dépression. Ses collègues échafaudent alors un stratagème radical pour l'obliger à affronter sa souffrance de manière inattendue…

A fond

Comédie (F 2016). Réalisateur: Nicolas Benamou. Avec José Garcia, André Dussollier, Caroline Vigneaux, Charlotte Gabris. 91 minutes. (A partir de 6 ans)

Une famille embarque dans son monospace flambant neuf pour les vacances d’été. Tom, le père, enclenche son régulateur de vitesse électronique sur 130 km/h. Au moment où Julia demande qu'on fasse demi-tour, Tom s'aperçoit qu'il ne contrôle plus son véhicule. Une voiture folle, six passagers au bord de la crise de nerfs et un embouteillage monstre qui les attend à moins de deux cents kilomètres de là... Les producteurs ont trouvé en Nicolas Benamou un réalisateur qui sait réunir comédie action.

Little Men

Drame (USA 2016). Réalisateur: Ira Sachs. Avec Theo Taplitz, Michael Barbieri, Greg Kinnear, Jennifer Ehle. 85 minutes. (À partir de 6 ans)

Une famille de Manhattan hérite d'une maison à Brooklyn, dont le rez-de-chaussée est occupé par la boutique de Leonor, une couturière latino-américaine. Les relations sont d'abord très cordiales, notamment grâce à l'insouciante amitié qui se noue entre Tony et Jake, les enfants des deux foyers. Mais le loyer de la boutique s'avère bien inférieur aux besoins des nouveaux arrivants. Les discussions d’adultes vont bientôt perturber la complicité entre voisins.

Mimi et Lisa

Animation (SK 2015). Réalisatrice: Katarina Kerekesova. 45 minutes. (Enfants admis)

Tout peut arriver les yeux fermés! Le film ne se contente pas de sensibiliser aux handicaps, il montre aussi que la tolérance n’est qu’une étape, la fraternité une finalité. «Il y a des éléments que le spectateur s’attend à trouver. Il ne se sentira pas satisfait sans ces éléments. Ainsi Mimi et Lisa sont les deux facettes d’un même personnage – l’une responsable, l’autre sauvage. Cette polarité permet de créer une tension et de conserver l’attention», remarque le réalisatrice Katarína Kerekesová.

Natale a Londra: Dio Salvi la Regina

Comédie (I 2016). Réalisateur: Volfango De Biasi. Avec Paolo Ruffini, Nino Frassica, Eleonora Giovanardi, Uccio De Santis. 105 minutes. (A partir de 12 ans)

L’actualité du Brexit a inspiré Lillo et Greg pour leur nouveau film. Le Duo débarque cette année pour Noël à Londres, prêt à affronter les couleurs de Sa Majesté la Reine Elizabeth II. Parmi les acteurs qui ont participé à cette aventure, nous trouvons aussi Paolo Ruffini et Nino Frassica, tandis que le visage féminin est Eleonora Giovanardi, qui l’an dernier a joué le personnage de Valeria dans «Quo Vado?»

Le secret de la fleur de Noël

Animation (N/DK 2015). 36 minutes. (Enfants admis)

«Le secret de la fleur de Noël» regroupe deux court-métrages: «Dunder» narre les aventures de trois amis aux prises avec la jalousie, la peur d’être exclu et la joie d’être ensemble. «Le Secret de la Fleur de Glace» est un conte initiatique moderne. Dans un monde merveilleux Bobino va devoir trouver sa place.

Tour de France

Comédie dramatique (F 2016). Réalisateur: Rachid Djaïdani. Avec Gérard Depardieu, Sadek, Louise Grinberg, Nicolas Marétheu. 95 minutes. (A partir de 6 ans)

Suite à un règlement de compte, Far’Hook, un jeune rappeur est obligé de quitter Paris pour quelque temps. Son producteur, Bilal, lui propose alors de prendre sa place et d’accompagner son père Serge faire le tour des ports de France sur les traces du peintre Joseph Vernet. Malgré le choc des générations et des cultures, une amitié improbable va se nouer entre ce rappeur plein de promesses et ce maçon du Nord de la France. Après «Rengaine», son premier long métrage sorti en 2012, Rachid Djaïdani réalise «Tour de France», un film au budget plus important avec une grande star en la personne de Gérard Depardieu.

Vier gegen die Bank

Komödie (D 2016). Regie: Wolfgang Petersen. Mit Til Schweiger, Matthias Schweighöfer, Michael Bully Herbig, Jan Josef Liefers. Drehbuch: Tripper Clancy. Kamera: Daniel Gottschalk, Musik: Enis Rotthoff. 96 Minuten. (Ab 12 Jahre)

Boxer Chris, der abgehalfterte Schauspieler Peter und der exzentrische Werbespezialist Max haben lange gespart – für ihren Lebenstraum, für die Altersvorsorge... für die Zukunft! Zu dumm nur, dass Bankdirektor Schumacher ausgerechnet ihre drei Investmentkonten böswillig in den Totalverlust rasseln lässt, um so den neurotischen Anlageberater Tobias loszuwerden. Plötzlich stehen alle vier Männer ohne jede Perspektive da und schmieden einen irrwitzigen Plan…

30 Jahre nach seinem letzten Dreh in Deutschland kehrt Wolfgang Petersen für seine neue Komödie „Vier gegen die Bank“ in die Heimat zurück.