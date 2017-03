Six nouveaux films sont à l'affiche au cinéma à partir de cette semaine. Les amateurs de Disney ont raison de se réjouir: l'adaptation cinématographique du fantastique «La Belle et la Bête» est de retour.

Beauty and the Beast (La Belle et la Bête)



Fantastique, Romance (USA 2017). Réalisation: Bill Condon. Avec Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Kevin Kline. Scénario: Stephen Chbosky, Evan Spiliotopoulos. Caméra: Tobias A. Schliessler. Musique: Alan Menken. 129 minutes. (à partir de 6 ans)



Fin du XVIIIe siècle, dans un petit village français. Belle, jeune fille rêveuse et passionnée de littérature, vit avec son père, un vieil inventeur farfelu. S'étant perdu une nuit dans la forêt, ce dernier se réfugie au château de la Bête, qui le jette au cachot. Ne pouvant supporter de voir son père emprisonné, Belle accepte alors de prendre sa place, ignorant que sous le masque du monstre se cache un Prince Charmant tremblant d'amour pour elle, mais victime d'une terrible malédiction.







CHiPs

Comédie (USA 2017). Réalisation et scénario: Dax Shepard. Mit Michael Peña, Dax Shepard, Vincent D'Onofrio, Rosa Salazar. 100 minutes. (à partir de 12 ans)



Le quotidien du brun ténébreux Francis "Ponch" Poncherello et du blond jovial Jon Baker, deux motards de la police de la route californienne.





Storm



Aventure (NL 2017). Réalisation: Dennis Bots. Avec Davy Gomez, Juna de Leeuw, Yorick Van Wageningen, Angela Schijf. 105 minutes. (à partir de 6 ans)



Anvers médiéval pendant le temps de la Réformation: le petit Storm, âgé de 12 ans, sera embrouillé dans une aventure exceptionnelle lorsque son père Klaas reçoit la mission d'imprimer une lettre de Martin Luther King. Dans une poursuite dangereuse, Storm essaie de sauver son père du bûcher. Ce qui a commencé comme fuite aventureuse, devient un combat courageux pour la liberté.





Brimstone



Western, Thriller, Drame (DK, F, D, B 201X). Réalisation: Martin Koolhoven. Avec Guy Pearce, Dakota Fanning, Kit Harington, Carice Van Houten. 145 minutes. (à partir de 16 ans)

Dans l’Ouest américain, à la fin du XIX siècle. Liz, une jeune femme d’une vingtaine d’années, mène une vie paisible auprès de sa famille.Mais sa vie va basculer le jour où un sinistre prêcheur leur rend visite. Liz devra prendre la fuite face à cet homme qui la traque sans répit depuis l’enfance…





Monsieur & Madame Adelman

Comédie dramatique (F 2016). Réalisateur: Nicolas Bedos. Avec Doria Tillier, Nicolas Bedos, Denis Podalydès, Antoine Gouy. 120 minutes. (A partir de 12 ans)



Comment Sarah et Victor ont-ils fait pour se supporter pendant plus de 45 ans ? Qui était vraiment cette femme énigmatique vivant dans l'ombre de son mari ? Amour et ambition, trahisons et secrets nourrissent cette odyssée d'un couple hors du commun, traversant avec nous petite et grande histoire du dernier siècle.

«Monsieur & Madame Adelman» est né des improvisations que Doria Tillier et Nicolas Bedos s'amusaient à faire ensemble depuis des années pour exorciser leurs angoisses concernant l’avenir, la famille, la vieillesse, l’infidélité. Les deux comédiens ont alors fini par s‘inventer toute une galerie de personnages assez monstrueux. Même si le film n‘est pas une autofiction, Nicolas Bedos confie tout de même que des souvenirs personnels ont nourri l‘intrigue du film.







Tramontane



Drame (F, RL, Q 2016). Réalisateur: Vatche Boulghourjian. Avec Barakat Jabbour, Julia Kassar, Michel Adabashi, Toufic Barakat. 105 minutes. (A partir de 6 ans)

Rabih, un jeune chanteur aveugle, est invité avec sa chorale à se produire en Europe. Lors des formalités pour obtenir son passeport, il découvre qu’il n’est pas le fils biologique de ses parents. Un mensonge qui l’entraîne dans une quête à travers le Liban, à la recherche de son identité.



Son périple dresse aussi le portrait d’un pays meurtri par les conflits, incapable de relater sa propre histoire. Vatche Boulghourjian a passé sa vie au Liban et voulait faire de «Tramontane» le symbole de son amour pour son pays. «Ce film est le fruit de ma vie au Liban, de ma sensibilité à ses réalités quotidiennes et de mon intérêt et de mon amour profonds pour son peuple et sa culture», déclare-t-il. Le drame permet au réalisateur de revenir sur les conséquences de la Guerre civile libanaise, qui a déchiré le pays entre 1975 et 1990 et encore aujourd'hui fortement présente.