Sept nouveaux films sont à l'affiche au cinéma à partir de cette semaine. Parmi eux, figure une coproduction luxembourgeoise du réalisateur autrichien Virgil Widrich. Avec «Night of a 1000 hours», Widrich a réussi à mélanger désir prohibé avec les noirs secrets d'une famille...





Ghost In The Shell

Action, Sci-Fi (USA 2017). Réalisation: Rupert Sanders. Avec Scarlett Johansson, Pilou Asbæk, Michael Pitt. Scénario: Jamie Moss, Jonathan Herman. Images: Jess Hall. Musique: Clint Mansell. 107 minutes. (A partir de 12 ans)

Dans un futur proche, le Major est unique en son genre: humaine sauvée d’un terrible accident, son corps aux capacités cybernétiques lui permet de lutter contre les plus dangereux criminels. Face à une menace d’un nouveau genre qui permet de pirater et de contrôler les esprits, le Major est la seule à pouvoir la combattre. Alors qu’elle s’apprête à affronter ce nouvel ennemi, elle découvre qu’on lui a menti : sa vie n’a pas été sauvée, on la lui a volée. Rien ne l’arrêtera pour comprendre son passé, trouver les responsables et les empêcher de recommencer avec d’autres.





The Boss Baby



Animation (USA 2017). Réalisation: Tom McGrath. Synchronisation: Alec Baldwin, Miles Christopher Bakshi, Steve Buscemi. 97 minutes. (Enfants admis)

C'est toujours un choc de voir ses parents rentrer à la maison avec un bébé dans les bras – surtout quand il porte une cravate, qu’il se balade avec un attaché-case et qu’il a la voix d’un quinquagénaire ! Si Tim, 7 ans, ne voit pas d’un très bon œil ce «Baby Boss» débarquer chez lui, il découvre qu’il a en réalité affaire à un espion et que lui seul peut l’aider à accomplir sa mission ultra secrète… Car Baby Boss se prépare à un affrontement titanesque entre les bébés et…. les toutous, charmants petits chiots qui vont bientôt être vendus pour remplacer les bébés dans le cœur des parents.





Gangsterdam

Comédie, Action (F, NL 2016). Réalisateur: Romain Levy. Avec Kev Adams, Manon Azem, Côme Levin. 100 minutes. (A partir de 12 ans)

Ruben, Durex et Nora sont tous les trois étudiants en dernière année de fac. Par manque de confiance en lui, Ruben a déjà raté une fois ses examens. Même problème avec Nora, à qui il n'ose avouer ses sentiments. Et ce n'est pas Durex son ami d’enfance, le type le plus gênant au monde, qui va l’aider… Lorsqu’il découvre que Nora est aussi dealeuse et qu’elle part pour Amsterdam afin de ramener un tout nouveau type de drogue, Ruben prend son courage à deux mains et décide de l’accompagner.





Die Nacht der 1000 Stunden

Drame (A, L, NL 2016). Réalisation: Virgil Widrich. Avec Laurence Rupp, Amira Casar, Barbara Petritsch. 92 minutes. (à partir de 12 ans)



Quand les Ullich se retrouvent dans leur palace à Vienne pour savoir qui héritera de l’entreprise familiale, la matriarche meurt au moment même où elle s’apprêtait à donner son consentement. Mais à la surprise générale, elle réapparaît. Et elle n’est pas la seule. Des générations d’ancêtres stupéfiés et décédés reviennent également à la vie, ramenant avec eux les secrets de famille les plus enfouis. Durant ce voyage à travers différentes époques, le jeune entrepreneur Philip Ullich et sa grande-tante Renate, fraîchement revenue d’entre les morts, tombent amoureux l’un de l’autre. Pendant que Philip se bat contre son cousin pour le contrôle de l’entreprise familiale, leurs ancêtres racontent la véritable origine de la fortune de la famille Ullich. Il s’agit désormais de savoir à qui il est possible de faire confiance dans ce tissu de mensonges, de secrets et de liaisons amoureuses.





Sage Femme

Comédie dramatique (F, B 2017). Réalisateur: Martin Provost. Avec Catherine Frot, Catherine Deneuve, Olivier Gourmet. 117 minutes. (A partir de 6 ans)



Claire est la droiture même. «Sage-femme», elle a voué sa vie aux autres. Déjà préoccupée par la fermeture prochaine de sa maternité, elle voit sa vie bouleversée par le retour de Béatrice, ancienne maîtresse de son père disparu, femme fantasque et égoïste, et son opposée. Avec son film, Martin Provost voulait rendre hommage à sa manière à la sage-femme qui lui a sauvé la vie à la naissance. Le réalisateur tient toutefois à préciser que son film n'a rien d'autobiographique.







Les Schtroumpfs et le village perdu



Animation (USA 2017). Réalisation: Kelly Asbury. Synchronisation: Lovato, Julia Roberts, Mandy Patinkin. 90 minutes. (Enfants admis)



La Schtroumpfette, le Schtroumpf costaud, le Schtroumpf à lunettes et le Schtroumpf maladroit ont filé en douce pour suivre une carte vers un mystérieux village. Mais le chemin qui y mène regorge d'embuches, de créatures magiques et de souterrains labyrinthiques. Il leur faudra par ailleurs redoubler de prudence puisque Gargamel n'est pas loin et compte bien les arrêter.





Telle mère, telle fille

Comédie (F 2016). Réalisateur: Noémie Saglio. Avec Juliette Binoche, Camille Cottin, Lambert Wilson. 94 minutes. (A partir de 12 ans)



Inséparables, Avril et sa mère Mado ne peuvent pourtant pas être plus différentes. Avril, 30 ans, est mariée, salariée et organisée à l'inverse de sa mère, éternelle ado insouciante et délurée qui vit aux crochets de sa fille depuis son divorce. Mais quand les deux femmes se retrouvent enceintes en même temps et sous le même toit, le clash est inévitable... C'est dans un hebdo féminin que Noémie Saglio a trouvé l'idée pour son film. Une lectrice y racontait que sa mère lui avait fait l’affront de tomber enceinte en même temps qu’elle...