Kong: Skull Island



Aventure fantastique (USA/VN 2017). Réalisateur: Jordan Vogt-Roberts. Avec Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Brie Larson, John C. Reilly, John Goodman. Découpage: Dan Gilroy. Caméra: Larry Fong. Musique: Henry Jackman. 118 minutes. (A partir de 12 ans)



Un groupe d'explorateurs plus différents les uns que les autres s'aventurent au cœur d'une île inconnue du Pacifique, aussi belle que dangereuse. Ils ne savent pas encore qu'ils viennent de pénétrer sur le territoire de Kong…



La Confession



Drame (F 2015). Réalisateur: Nicolas Boukhrief. Avec Romain Duris, Marine Vacth, Anne Le Ny. 116 minutes. (A partir de 6 ans)

Sous l’Occupation allemande, dans une petite ville française, l’arrivée d’un nouveau prêtre suscite l’intérêt de toutes les femmes. Barny, jeune femme communiste et athée, ne saurait cependant être plus indifférente. Poussée par la curiosité, la jeune sceptique se rend à l’église dans le but de défier cet abbé : Léon Morin. Habituellement si sûre d’elle, Barny va pourtant être déstabilisée par ce jeune prêtre, aussi séduisant qu’intelligent. Intriguée, elle se prend au jeu de leurs échanges, au point de remettre en question ses certitudes les plus profondes. Barny ne succomberait-elle pas au charme du jeune prêtre ?



Miss Sloane



Drame (USA/F 2016). Réalisateur: John Madden. Avec Jessica Chastain, Mark Strong, Sam Waterston. 132 minutes. (A partir de 12 ans)



Elizabeth Sloane est une femme d’influence brillante et sans scrupules qui opère dans les coulisses de Washington. Face au plus grand défi de sa carrière, elle va redoubler de manigances et manipulations pour atteindre une victoire qui pourrait s’avérer éclatante. Mais les méthodes dont elle use pour parvenir à ses fins menacent à la fois sa carrière et ses proches. Miss Sloane pourrait bien avoir enfin trouvé un adversaire à sa taille.

A Real Vermeer



Drame historique (L/NL/B 2016). Réalisateur: Rudolf van den Berg. Avec Jeroen Spitzenberger, Lize Feryn, Roeland Fernhout. 115 minutes. (A partir de 12 ans)



Dans les années 20, Han van Meegeren est un jeune artiste rebelle de la scène artistique d’Amsterdam. Sa peinture est dans la lignée de celle de maîtres tels que Rembrandt ou Vermeer mais les critiques d’art y voient une peinture désuète et assimilent même l’artiste à un faussaire. Pour leur prouver le contraire, van Meegeren réalise alors un parfait faux Vermeer et tente de le faire passer pour un vrai. Il réussit mais au lieu de révéler la supercherie et de ridiculiser le monde de l’art, il continue de produire des copies. Les mensonges s’accumulent et il perd peu à peu le contrôle de sa vie. Jusqu’au jour où un officier nazi de haut rang, Hermann Göring, vient frapper à sa porte..