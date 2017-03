La semaine commence avec cinq nouveautés - dont l'adaption cinématographique des attentats lors du marathon à Boston et le film du réalisateur finnois Kaurismäki «The Other Side of Hope».

Traque à Boston (Patriots Day)



Drame, Thriller (USA 2017). Réalisation: Peter Berg. Avec Mark Wahlberg, Kevin Bacon, John Goodman, J.K. Simmons. 129 minutes. (à partir de 12 ans)



Alors que la ville de Boston est sous le choc de multiples explosions, le sergent de police Tommy Saunders rejoint les enquêteurs sur le terrain dans une course contre la montre pour traquer et arrêter les auteurs avant qu'ils ne frappent à nouveau. Croisant les parcours de l'agent spécial Richard Deslauriers, du commissaire Ed Davis, du sergent Jeffrey Pugliese et de l'infirmière Carol Saunders, ce récit sans concession évoque la chasse à l'homme la plus complexe jamais mise en œuvre par la police américaine – et rend un vibrant hommage aux héros du quotidien.





L'autre côté de l'espoir (The Other Side of Hope)



Drame, Comédie (SF 2017). Réalisation: Aki Kaurismäki. Avec Sherwan Haji, Sakari Kuosmanen, Ilkka Koivula. 98 minutes. (à partir de 6 ans)



Helsinki. Deux destins qui se croisent. Wikhström, la cinquantaine, décide de changer de vie en quittant sa femme alcoolique et son travail de représentant de commerce pour ouvrir un restaurant. Khaled est quant à lui un jeune réfugié syrien, échoué dans la capitale par accident. Il voit sa demande d’asile rejetée mais décide de rester malgré tout. Un soir, Wikhström le trouve dans la cour de son restaurant. Touché par le jeune homme, il décide de le prendre sous son aile.





L’embarras du choix



Comédie romantique (F 2016). Réalisateur: Eric Lavaine. Avec Alexandra Lamy, Arnaud Ducret, Jamie Bamber. 95 minutes. (à partir de 12 ans)

Frites ou salade ? Amis ou amants ? Droite ou gauche ? La vie est jalonnée de petites et grandes décisions à prendre. Le problème de Juliette c’est qu’elle est totalement incapable de se décider sur quoi que ce soit. Alors, même à 40 ans, elle demande encore à son père et à ses deux meilleures amies de tout choisir pour elle. Lorsque sa vie amoureuse croise la route de Paul puis d’Etienne, aussi charmants et différents l’un que l’autre, forcément, le cœur de Juliette balance. Pour la première fois, personne ne pourra décider à sa place…



Pendant l'écriture du film, Eric Lavaine était tombé sur des études américaines qui affirment que chaque jour nous sommes confrontés à près de 35.000 décisions. «Bien évidemment il y a plein de décisions que nous prenons automatiquement, mais il y en a d’autres qui se révèlent particulièrement ‚prise de tête‘. Pour certaines personnes cette impossibilité de prendre des décisions se révèle très handicapante. Ça va être le cas pour Juliette dans le film», précise le metteur en scène.







Paris, pieds nus

Comédie (F 2015). Réalisateurs: Fiona Gordon, Dominique Abel. Avec Fiona Gordon, Dominique Abel, Emmanuelle Riva. 83 minutes. (à partir de 6 ans)

Fiona, bibliothécaire canadienne, débarque à Paris pour venir en aide à sa vieille tante en détresse. Mais Fiona se perd et tante Martha a disparu. C’est le début d’une course-poursuite dans Paris à laquelle s’invite Dom, SDF égoïste, aussi séducteur que collant. Issus du monde du spectacle, Fiona Gordon et Dominique Abel ont fait le choix «d'emporter» dans leur film les caractéristiques du théâtre.

Le Duo a dû transposer en permanence, trouver des trucs, des astuces en connivence avec le public. Ils expliquent: «Nous avons tourné pour la première fois en numérique, pour être plus mobile, plus léger, pour pouvoir se glisser dans la ville et auprès de ses habitants avec plus de spontanéité. C’était important pour nous, autant que de préserver notre esprit burlesque, d’ancrer cette histoire dans un milieu réel.»





The Lost City of Z



Aventure (USA 2017). Réalisation: James Gray. Avec Charlie Hunnam, Robert Pattinson, Sienna Miller. 140 minutes. (à partir de 16 ans)

L’histoire vraie de Percival Harrison Fawcett, un des plus grands explorateurs du XXe siècle.Percy Fawcett est un colonel britannique reconnu et un mari aimant. En 1906, alors qu’il s’apprête à devenir père, la Société géographique royale d'Angleterre lui propose de partir en Amazonie afin de cartographier les frontières entre le Brésil et la Bolivie. Sur place, l’homme se prend de passion pour l’exploration et découvre des traces de ce qu’il pense être une cité perdue très ancienne. De retour en Angleterre, Fawcett n’a de cesse de penser à cette mystérieuse civilisation, tiraillé entre son amour pour sa famille et sa soif d’exploration et de gloire…