T2 Trainspotting

Drame (GB 2017). Réalisation: Danny Boyle. Avec Ewan McGregor, Jonny Lee Miller, Ewen Bremner, Robert Carlyle. Scénario: John Hodge. Caméra: Anthony Dod Mantle. Musique Rick Smith. 117 minutes. (A partir de 16 ans)

D’abord, une bonne occasion s’est présentée. Puis vint la trahison.Vingt ans plus tard, certaines choses ont changé, d’autres non.Mark Renton revient au seul endroit qu’il ait jamais considéré comme son foyer.

Spud, Sick Boy et Begbie l’attendent.Mais d’autres vieilles connaissances le guettent elles aussi : la tristesse, le deuil, la joie, la vengeance, la haine, l’amitié, le désir, la peur, les regrets, l’héroïne, l’autodestruction, le danger et la mort. Toutes sont là pour l’accueillir, prêtes à entrer dans la danse...

20th Century Women

Drame, Comédie (USA 2016). Réalisation: Mike Mills. Avec Annette Bening, Greta Gerwig, Elle Fanning. 118 minutes. (A partir de 12 ans)

Santa Barbara, été 1979. L’époque est marquée par la contestation et d’importants changements culturels. Dorothea Fields, la cinquantaine, élève seule son fils Jamie.



Elle décide de faire appel à deux jeunes femmes pour que le garçon, aujourd’hui adolescent, s’ouvre à d’autres regards sur le monde : Abbie, artiste punk à l’esprit frondeur qui habite chez Dorothea, et sa voisine Julie, 17 ans, aussi futée qu’insoumise…

Logan

Sci-Fi, aventure (USA 2017). Réalisation: James Mangold. Avec Hugh Jackman, Patrick Stewart, Boyd Holbrook. 138 minutes. (A partir de 16 ans)

Dans un futur proche, un certain Logan, épuisé de fatigue, s’occupe d’un professeur X souffrant, dans un lieu gardé secret à la frontière mexicaine.



Mais les tentatives de Logan pour se retrancher du monde et rompre avec son passé vont s’épuiser lorsqu’une jeune mutante traquée par de sombres individus va se retrouver soudainement face à lui.

L’ora legale

Comédie (I 2017). Réalisateurs: Salvatore Ficarra, Valentino Picone. Avec Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Leo Gullotta. 92 minutes (Officiellement à partir de 6 ans )

Dans un village sicilien, Pietrammare, c'est les élections pour désigner un nouveau maire. Depuis des années le village est gouverné par Gaetano Patanè le maire corrompu, mais favori dans les sondages. Face à lui Pierpaolo Natoli, un professeur de 50 ans, nouveau venu dans la politique et plein de bonnes intentions. Nos deux héros, Salvo et Valentino soutiennent chacun un des deux candidats en espérant obtenir une faveur qui leur permettrait d'améliorer la situation de leur commerce de boissons. Les habitants du village quant à eux vivent dans un état de précarité et d'illégalité permanent.



Ils auront néanmoins un sursaut d'orgueil en souhaitant le changement et déjoueront tous les sondages en élisant le nouveau Pierpaolo Natoli qui prône la légalité. Mais nos concitoyens, qui ont été habitués pendant des années au désordre, sauront-ils cohabiter avec le nouvel ordre que veut imposer le nouveau maire?

«L’ora legale» marque un record pour les réalisateurs Valentino Picone et Salvatore Ficarra: 8,4 millions d’euros et 1,4 million de téléspectateurs en trois semaines de programmation dans le cinéma italien! Le distributeur Giampaolo Letta souligne: «L’ora legale est la confirmation que la comédie italienne existe toujours. Drôle, amer et instructif avec des dialogues comiques Ficarra et Picone combinent avec légèreté des événements politiques à l’humour».