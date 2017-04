Cinq films sont à l'affiche: dans le lot, le film de science-fiction "Life" avec Ryan Gosling et Ryan Reynolds ainsi que deux comédies françaises.

Life

Science-fiction, Thriller (USA 2017). Réalisation: Daniel Espinosa. Avec Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds, Rebecca Ferguson, Ariyon Bakare. Scénario: Rhett Reese, Paul Wernick. Images: Seamus McGarvey. Musique: Jon Ekstrand. 103 minutes. (A partir de 16 ans)

À bord de la Station Spatiale Internationale, les six membres d’équipage font l’une des plus importantes découvertes de l’histoire de l’humanité : la toute première preuve d’une vie extraterrestre sur Mars. Alors qu’ils approfondissent leurs recherches, leurs expériences vont avoir des conséquences inattendues, et la forme de vie révélée va s’avérer bien plus intelligente que ce qu’ils pensaient…

A United Kingdom

Drame (GB 2016). Réalisation: Amma Asante. Avec David Oyelowo, Rosamund Pike, Tom Felton, Jack Davenport. Scénario: Guy Hibbert. Musique Patrick Doyle. 111 minutes. (A partir de 6 ans)

En 1947, Seretse Khama, jeune Roi du Botswana et Ruth Williams, une Londonienne de 24 ans, tombent éperdument amoureux l’un de l’autre. Tout s’oppose à leur union : leurs différences, leur famille et les lois anglaises et sud-africaines. Mais Seretse et Ruth vont défier les diktats de l’apartheid. En surmontant tous les obstacles, leur amour a changé leur pays et inspiré le monde.

Un profil pour deux

Comédie romantique (F, D, B 2016). Réalisateur: Stéphane Robelin. Avec Pierre Richard, Yaniss Lespert, Fanny Valette, Stéphane Bissot. 100 minutes. (Officiellement à partir de 6)

Pierre, veuf et retraité, ne sort plus de chez lui depuis deux ans. Il découvre les joies d'internet grâce à Alex, un jeune homme embauché par sa fille pour lui enseigner les rudiments de l'informatique. Sur un site de rencontre, une ravissante jeune femme, Flora63, séduite par le romantisme de Pierre, lui propose un premier rendez-vous. Amoureux, Pierre revit. Mais sur son profil il a mis une photo d’Alex et non la sienne. Pierre doit alors convaincre le jeune homme de rencontrer Flora à sa place.

Quo vado?

Comédie (I 2016). Réalisateur: Gennaro Nunziante. Avec Checco Zalone, Eleonora Giovanardi, Sonia Bergamasco, Maurizio Micheli. 86 minutes. (Officiellement à partir de 6)

Depuis qu’il est petit, Checco rêve d’une chose: devenir fonctionnaire comme son père, et ainsi profiter de ce statut privilégié, qui impose le respect de son entourage et lui promet une vie stable. Mais c’était sans prévoir une réforme des administrations publiques sur le redécoupage des régions. Pour conserver son poste et lutter contre le système, Checco accepte une série de mutations insolites pour finalement atterrir au Pôle Nord, où il est chargé de protéger des chercheurs des éventuelles attaques d’ours polaires…





Sous le même toit

Comédie (F 2017). Réalisateur: Dominique Farrugia. Avec Gilles Lellouche, Louise Bourgoin, Manu Payet, Marilou Berry. 93 minutes.



Delphine et Yvan divorcent. Alors que sa situation financière ne lui permet pas de retrouver un domicile, Yvan se rappelle qu'il détient 20% de la maison de son ex-femme. Il revient alors vivre chez Delphine, dans ses 20%. Les deux ex vont découvrir les joies de la colocation forcée...