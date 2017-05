Cette semaine ciné fera le grand écart entre une belle romance sur Mars et un impossible amour sur Terre.

Get Out

Thriller (Etats Unis 2017). Réalisation et scénario: Jordan Peele. Avec Daniel Kaluuya, Allison Williams, Catherine Keener, Bradley Whitford. Image: Toby Oliver. Musique: Michael Abels. 104 minutes. (A partir de 16 ans)

Couple mixte, Chris et sa petite amie Rose filent le parfait amour. Le moment est donc venu de rencontrer la belle famille, Missy et Dean lors d’un week-end sur leur domaine dans le nord de l’État. Chris commence par penser que l’atmosphère tendue est liée à leur différence de couleur de peau, mais très vite une série d’incidents de plus en plus inquiétants lui permet de découvrir l’inimaginable.





El ciudadano ilustre

Comédie (RA 2016). Réalisateur: Mariano Cohn, Gastón Duprat. Avec Oscar Martinez, Dady Brieva, Andrea Frigerio, Nora Navas. 118 minutes. (Officiellement à partir de 12)

L’Argentin Daniel Mantovani, lauréat du Prix Nobel de littérature, vit en Europe depuis plus de trente ans. Alors qu'il refuse systématiquement les multiples sollicitations dont il est l’objet, il décide d'accepter l'invitation reçue de sa petite ville natale qui souhaite le faire citoyen d'honneur. Mais est-ce vraiment une bonne idée de revenir à Salas dont les habitants sont devenus à leur insu les personnages de ses romans ?





Félicité

Drame (F, B, SN 2017). Réalisateur: Alain Gomis. Avec Véronique Beya Mputu, Papi Mpaka, Gaetan Claudia, Nadine Ndebo. 123 minutes. (Officiellement à partir de 12)

Félicité, libre et fière, est chanteuse le soir dans un bar de Kinshasa. Sa vie bascule quand son fils de 14 ans est victime d'un accident de moto. Pour le sauver, elle se lance dans une course effrénée à travers les rues d'une Kinshasa électrique, un monde de musique et de rêves. Ses chemins croisent ceux de Tabu.





Sleepless

Action/Thriller (Etats-Unis 2017). Réalisation: Baran bo Odar. Avec Jamie Foxx, Michelle Monaghan, Dermot Mulroney, David Harbour. 95 minutes. (A partir de 16 ans)

Remake US du film français Nuit Blanche de Frédéric Jardin.





The Space Between Us

Sci-Fi, Drama (USA 2017). Regie: Peter Chelsom. Mit Asa Butterfield, Britt Robertson, Gary Oldman, Carla Gugino. 121 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 6)

Gardner a été élevé sur la planète Mars en secret, auprès d'une équipe de scientifiques, après la mort de sa mère astronaute. Devenu adolescent, il voyage avec une jeune femme à travers les Etats-Unis, en quête d'un père qu'il n'a jamais connu.