Silence

Drame (USA/I/JP/MEX 2016). Réalisation: Martin Scorsese. Avec Andrew Garfield, Adam Driver, Liam Neeson. Scénario: Jay Cocks, Martin Scorsese. Caméra: Rodrigo Prieto. Musique: Kim Allen Kluge. 161 minutes. (A partir de 16 ans)

XVIIe siècle, deux prêtres jésuites se rendent au Japon pour retrouver leur mentor, le père Ferreira, disparu alors qu’il tentait de répandre les enseignements du catholicisme. Au terme d’un dangereux voyage, ils découvrent un pays où le christianisme est décrété illégal et ses fidèles persécutés. Ils devront mener dans la clandestinité cette quête périlleuse qui confrontera leur foi aux pires épreuves.

Fifty Shades Darker

Drame érotique (USA 2017). Réalisation: James Foley. Avec Dakota Johnson, Jamie Dornan, Bella Heathcote. 118 minutes. (A partir de 16 ans).



C’est un Christian blessé qui tente de reconquérir Anastasia. Cette dernière exige un nouveau contrat avant de lui laisser une seconde chance. Mais une ombre surgit du passé de Christian et plane sur les deux amants, déterminée à détruire un quelconque espoir de vie commune.

The Founder

Biopic (USA 2016). Réalisation: John Lee Hancock. Avec Michael Keaton, Nick Offerman, John Carroll Lynch. 115 minutes. (A partir de 6 ans)



Dans les années 50, Ray Kroc rencontre les frères McDonald qui tiennent un restaurant de burgers en Californie. Bluffé par leur concept, Ray leur propose de franchiser la marque et va s'en emparer pour bâtir l'empire que l'on connaît aujourd'hui.

Harmonium

Drame (JP/F 2016). Réalisateur: Kôji Fukada. Avec Tadanobu Asano, Mariko Tsutsui, Kanji Furutachi. 118 minutes. (A partir de 12 ans)



Dans une discrète banlieue japonaise, Toshio et sa femme Akié mènent une vie en apparence paisible avec leur fille. Un matin, un ancien ami de Toshio se présente à son atelier, après une décennie en prison. A la surprise d'Akié, Toshio lui offre emploi et logis. Peu à peu, ce dernier s’immisce dans la vie familiale, apprend l'harmonium à la fillette, et se rapproche doucement d’Akié.

The Lego Batman Movie

Film d'animation (USA 2017). Réalisation: Chris McKay. Avec les voix de Will Arnett, Luke Mockridge, Erik Range. 105 minutes. (A partir de 6 ans)



Il en rêvait depuis "La Grande Aventure" Lego:Batman est enfin le héros de son propre film. Mais la situation a bien changé à Gotham – et s'il veut sauver la ville des griffes du Joker, il lui faudra arrêter de jouer au justicier masqué et découvrir le travail d'équipe.

Noces

Drame (B/L/PK/F 2016). Réalisateur: Stephan Streker. Avec Lina El Arabi, Sébastien Houbani, Babak Karimi. 98 minutes. (A partir de 12 ans)



Zahira, belgo-pakistanaise de dix-huit ans, est très proche de chacun des membres de sa famille jusqu’au jour où on lui impose un mariage traditionnel. Ecartelée entre les exigences de ses parents, son mode de vie occidental et ses aspirations de liberté, la jeune fille compte sur l’aide de son grand frère et confident, Amir.

Seuls

Fantastique (F 2016). Réalisateur: David Moreau. Avec Sofia Lesaffre, Stéphane Bak, Jean-Stan du Pac. 90 minutes. (A partir de 6 ans)



Leïla, 16 ans, se réveille en retard comme tous les matins. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a personne pour la presser. Où sont ses parents? Elle prend son vélo et traverse son quartier, vide. Tout le monde a disparu. Se pensant l'unique survivante d'une catastrophe inexpliquée, elle finit par croiser quatre autres jeunes: Dodji, Yvan, Camille et Terry. Ensemble, ils vont tenter de comprendre ce qui est arrivé, apprendre à survivre dans leur monde devenu hostile… Mais sont-ils vraiment seuls?