Trois nouveaux films sont annoncés cette première semaine en 2017, parmi lesquels "A Monster Calls", un film fantastique signé Juan Antonio Bayona.

Neruda

Drame, Biopic (Chilie/Argentine/F/E 2016). Réalisateur: Pablo Larraín. Avec Luis Gnecco, Gael García Bernal, Mercedes Morán. 108 minutes. (A partir de 12 ans)

1948, la Guerre Froide s’est propagée jusqu’au Chili. Au Congrès, le sénateur Pablo Neruda critique ouvertement le gouvernement. Le président Videla demande alors sa destitution et confie au redoutable inspecteur Óscar Peluchonneau le soin de procéder à l’arrestation du poète. Neruda et son épouse, la peintre Delia del Carril, échouent à quitter le pays et sont alors dans l’obligation de se cacher. Il joue avec l’inspecteur, laisse volontairement des indices pour rendre cette traque encore plus dangereuse et plus intime. Dans ce jeu du chat et de la souris, Neruda voit l’occasion de se réinventer et de devenir à la fois un symbole pour la liberté et une légende littéraire.

Quand on s’intéresse à Pablo Neruda, on se rend compte qu’on a une image de lui – il est perçu comme un artiste d’une grande complexité – qu’il est impossible de faire un film qui résume sa personnalité et son oeuvre. «Nous avons donc opté pour le genre du polar et choisi de mettre en avant la légende littéraire. Pour nous, ‚Neruda’ est un biopic qui n’en est pas un, car nous n’avons jamais songé à prendre au sérieux l’idée de brosser le portrait du poète, tout simplement parce que c’est impossible», remarque le réalisateur Pablo Larraín.

A Monster Calls

Fantastique (USA/E/CA/GB 2016). Réalisation: Juan Antonio Bayona. Avec Lewis MacDougall, Sigourney Weaver, Felicity Jones. Scénario: Patrick Ness. Images: Oscar Faura. Musique: Fernando Velázquez. 108 minutes. (A partir de 6 ans)

Conor a de plus en plus de difficultés à faire face à la maladie de sa mère, à l’intimidation de ses camarades et à la fermeté de sa grand-mère. Chaque nuit, pour fuir son quotidien, il s’échappe dans un monde imaginaire peuplé de créatures extraordinaires. Mais c’est pourtant là qu’il va apprendre le courage, la valeur du chagrin et surtout affronter la vérité…

Les pépites

Documentaire (France 2016). Réalisateur et producteur: Xavier de Lauzanne. 88 minutes.

Aujourd'hui, ils ont 25 ans et finissent leurs études ou commencent à travailler. Tous, lorsqu’ils étaient enfants, devaient fouiller, pour survivre, dans la décharge « à ciel ouvert » de Phnom-Penh, au Cambodge. C’est là que Christian et Marie-France, un couple de voyageurs français, les rencontrent, il y a plus de vingt ans. Ils décident alors de se battre sans limite pour sortir ces enfants de cet enfer. A ce jour, ils ont permis à près de 10.000 enfants d’accéder à l’éducation pour se construire un avenir.

Le cinéaste Xavier de Lauzanne avait, en 2005, réalisé un documentaire pour France 5 autour du couple Christian/Marie-France et la décharge. C’est depuis ce moment que lui est venue cette envie de développer un projet d’une plus longue durée et dans un langage plus sensoriel centré sur cette histoire. Il connaissait bien sûr l’histoire du génocide par les khmers rouges mais il était loin de se douter qu’il pouvait y avoir des enfants vivant dans de telles conditions sur cette décharge à ciel ouvert.