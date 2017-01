Cette semaine au cinéma, vous risquerez de faire de surprenantes rencontres: des mercenaires en fuite, un caïd sans peur, des vampires de tous poils, une ex-chanteuse de l'Eurovision sont au rendez-vous.

The Great Wall

Film d'aventure, fantasy (USA/CN 2016). Réalisation: Zhang Yimou. Avec Matt Damon, Jing Tian, Pedro Pascal, Willem Dafoe. Scénario: Carlo Bernard, Doug Miro. Caméra: Stuart Dryburgh. Musique: Ramin Djawadi. 104 minutes. (A partir de 12 ans)



Entre le courage et l’effroi, l’humanité et la monstruosité, il existe une frontière qui ne doit en aucun cas céder. William Garin, un mercenaire emprisonné dans les geôles de la Grande Muraille de Chine, découvre la fonction secrète de la plus colossale des merveilles du monde. L’édifice tremble sous les attaques incessantes de créatures monstrueuses, dont l’acharnement n’a d’égal que leur soif d’anéantir l’espèce humaine dans sa totalité. Il rejoint alors ses geôliers, une faction d’élite de l’armée chinoise, dans un ultime affrontement pour la survie de l’humanité. C’est en combattant cette force incommensurable qu’il trouvera sa véritable vocation: l’héroïsme.

Live By Night

thriller, action (USA 2016). Réalisation: Ben Affleck. Avec Ben Affleck, Zoe Saldana, Elle Fanning, Sienna Miller. 129 minutes. (A partir de 16 ans)



Boston, dans les années 20. Malgré la Prohibition, l'alcool coule à flot dans les bars clandestins tenus par la mafia et il suffit d'un peu d'ambition et d'audace pour se faire une place au soleil. Fils du chef de la police de Boston, Joe Coughlin a rejeté depuis longtemps l'éducation très stricte de son père pour mener une vie de criminel. Pourtant, même chez les voyous, il existe un code d'honneur que Joe n'hésite pas à bafouer: il se met à dos un puissant caïd en lui volant son argent et sa petite amie. Sa liaison passionnelle ne tarde pas à provoquer le chaos. Entre vengeance, trahisons et ambitions contrariées, Joe quittera Boston pour s'imposer au sein de la mafia de Tampa…

Ritter Rost 2 – Das Schrottkomplott

Animation (D 2016). Regie: Thomas Bodenstein, Marcus Hamann. Mit den Stimmen von Jella Haase, Christoph Maria Herbst, Tom Gerhardt. 87 Minuten. (Ohne Altersangabe)

Es ist aus mit Ruhm und Ehre, denn Schrottland ist pleite und auf einmal sitzen Ritter Rost (Stimme im Original: Christoph Maria Herbst) und seine Freunde auf der Straße. Während seine Kumpanen wie das Burgfräulein Bö (Jella Haase) und der Drache Koks (Dustin Semmelrogge) versuchen, das Beste aus der Situation zu machen, verkriecht sich Ritter Rost in seiner Burg. Doch dann entdeckt er die geheime Werkstatt seines Vaters und Geist, der ihn dazu bringt, die Erfindungen seines Vaters zu vollenden.



Souvenir

Comédie dramatique (F, L 2016). Réalisation: Bavo Defurne. Avec Isabelle Huppert, Kévin Azaïs, Johan Leysen. 90 minutes. (A partir de 6 ans)



Une chanteuse oubliée, qui a autrefois participé à l'Eurovision, rencontre un jeune boxeur qui va la convaincre de tenter un come-back.

C'est en se demandant ce que deviennent les gens qui n’ont pas gagné l’Eurovision que Bavo Defurne a eu l'idée de «Souvenir»: «Qu’est-ce que ça fait d’avoir été en pleine lumière et de se retrouver dans l’ombre? Il y a beaucoup d’exemples de gens tombés dans l’oubli. Que deviennent-ils après? En Flandre, nous avons connu l’exemple frappant d’une chanteuse devenue vendeuse dans un magasin». Le film est une histoire d’amour mais aussi une métaphore de la célébrité. Le film a été coproduit par Deal Productions, la société luxembourgeoise dirigée par Désirée Nosbusch et Alexandra Hoesdorff.

A Street Cat Named Bob

Comédie (GB 2016). Réalisation: Roger Spottiswoode. Avec Luke Treadaway, Ruta Gedmintas, Joanne Froggatt. 103 minutes. (A partir de 6 ans)



James Bowen, un ancien drogué qui cherche à refaire sa vie, a vu son quotidien changer lorsqu'il a fait la rencontre d'un chat errant dont il est devenu inséparable.

Underworld: Blood Wars

Film d'action, fantasy (USA 2016). Réalsiation: Anna Foerster. Avec Kate Beckinsale, Theo James, Tobias Menzies. 91 minutes. (A partir de 16 ans)



Dans ce nouvel opus de la franchise de blockbusters,Underworld: Blood Wars suit la chasseuse de lycans Selene face aux agressions brutales des clans lycans et vampires qui l’ont trahie. Avec ses seuls alliés, David et son père Thomas, elle doit mettre fin à la guerre sempiternelle entre les deux clans, même si cela implique pour elle de faire le sacrifice ultime.