Gold

Drame, film d'aventure (USA 2016). Réalisation: Stephen Gaghan. Avec Matthew McConaughey, Bryce Dallas Howard, Édgar Ramírez. Scénario: Patrick Massett, John Zinman. Caméra: Robert Elswit. Musique: Daniel Pemberton. 121 minutes.

(A partir de 12 ans)

Kenny Wells a grandi dans le milieu des chercheurs d’or. Tout comme son père, il n’a pas peur de gravir des montagnes et de creuser le sol pour faire fortune. Mais dans un monde où le simple jeu du hasard peut faire la différence entre un milliardaire et un loser absolu, on ne peut pas dire que la chance ait souri à Kenny. Pourtant, l’homme incarne l’esprit d’entrepreneur par excellence et la foi inébranlable dans la capacité à surmonter tous les obstacles. Il vend donc le peu qu’il lui reste et part à l’autre bout de la planète: en Indonésie. Il a la conviction qu’il va trouver de l’or dans l’une des jungles les plus denses et les plus terrifiantes du monde.

The Fate of the Furious

Action, thriller (USA, GB 2017). Réalisation: F. Gary Gray. Avec Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham. 136 minutes. (A partir de 12 ans)

Maintenant que Dom et Letty sont en lune de miel, que Brian et Mia se sont rangés et que le reste de l’équipe a été disculpé, la bande de globe-trotters retrouve un semblant de vie normale. Mais quand une mystérieuse femme entraîne Dom dans le monde de la criminalité, ce dernier ne pourra éviter de trahir ses proches qui vont faire face à des épreuves qu’ils n’avaient jamais rencontrées jusqu’alors. Des rivages de Cuba aux rues de New York en passant par les plaines gelées de la mer arctique de Barents, l'équipe va sillonner le globe pour tenter d'empêcher une anarchiste de déchaîner un chaos mondial et de ramener à la maison l’homme qui a fait d’eux une famille.

Mein Blind Date mit dem Leben

Komödie (D 2017). Regie: Marc Rothemund. Mit Kostja Ullmann, Jacob Matschenz, Anna Maria Mühe. 111 Minuten. (Ohne Altersbegrenzung)





Ein nahezu blinder Abiturient will im „Bayerischen Hof“ in München eine Ausbildung zum Hotelfachmann machen, um später ein eigenes Restaurant zu leiten. Ohne seine Behinderung offenzulegen, erhält er den Job und meistert mit Hilfe eines Kollegen alle Hürden, bis er sich verliebt.



The Eagle Huntress

Film d'aventures, documentaire (Mongolie 2016). Réalisation: Otto Bell. Avec Daisy Ridley. 87 Minuten. (Sans restriction d'âge)





Dresseur d’aigles, c’est un métier d’hommes en Mongolie. Depuis l’enfance, Aisholpan assiste son père qui entraîne les aigles. L’année de ses 13 ans, elle décide, avec la complicité de son père, d’adopter un aigle pour en faire un chasseur de renards. Parviendra-t-elle à briser les traditions et à se faire accepter par les anciens du village ?

Glory

Comédie dramatique (BG, GR 2016). Réalisateurs: Kristina Grozeva, Petar Valchanov. Avec Margita Gosheva, Stefan Denolyubov, Kitodar Todorov. 101 minutes. (A partir de 12 ans)





Tsanko, un cantonnier d’une cinquantaine d’années, trouve des billets de banque sur la voie ferrée qu’il est chargé d’entretenir. Plutôt que de les garder, l’honnête homme préfère les rendre à l’Etat qui en signe de reconnaissance organise une cérémonie en son honneur et lui offre une montre... qui ne fonctionne pas. Tsanko n’a qu’une envie : récupérer la vieille montre de famille qu’on ne lui a pas rendue. Commence alors une lutte absurde avec le Ministère des Transports et son service de relations publiques mené par la redoutable Julia Staikova pour retrouver l’objet.

Cette comédie dramatique, distribuée par la société luxembourgeoise Tarantula Distribution, a été présentée au Luxembourg City Film Festival où elle a reçu le prix de la critique.

Cartas da guerra

Drame (P 2016). Réalisateurs: Ivo M. Ferreira. Avec Miguel Nunes, Margarida Vila-Nova, Ricardo Pereira. 105 minutes. (A partir de 12 ans)

Un jeune médecin portugais, soldat pendant la guerre coloniale en Angola entre 1971 et 1973, envoie à sa femme des lettres d’amour poétiques, sensuelles et passionnées. Ce jeune homme, en train de devenir écrivain, c’est António Lobo Antunes dont 280 lettres ont été publiées en 2005. Elles sont l’inspiration du film qui en propose une lecture intime et leur donne vie.