Les vacances seront presque trop courtes pour voir tous les nouveaux films à l'affiche car il y en a onze!

Power Rangers

Action (USA 2017). Réalisation: Dean Israelite. Avec Dacre Montgomery, RJ Cyler, Naomi Scott. 124 min. (A partir de 12 ans)

Dans une petite ville, cinq adolescents découvrent qu’ils ont des pouvoirs extraordinaires. Ils vont devoir apprendre à surmonter leurs peurs et à faire équipe pour devenir les Power Rangers : le destin les a choisis pour sauver le monde de la destruction orchestrée par une force extraterrestre surpuissante…





Es war einmal in Deutschland

Comédie (L, B, D 2017). Réalisation: Sam Garbarski. Avec Moritz Bleibtreu, Antje Traue. 102 min. (A partir de 12 ans )

Francfort, 1946. David Bermann (Moritz Bleibtreu) et ses amis juifs viennent d’échapper de justesse au régime nazi et rêvent maintenant d’immigrer en Amérique. Mais comment récolter l’argent nécessaire en ces temps difficiles? David, en homme d’affaires éloquent, a une excellente idée: de quoi les Allemands ont-ils le plus besoin ? De beau linge de maison tout neuf, emballé dans d’incroyables histoires! Les six comparses, jolie bande d’amuseurs plutôt doués, se rendent donc de maison en maison, appliquant auprès des femmes au foyer des techniques de vente qui ne leur laissent aucun choix que celui d’acheter. Le commerce est florissant, l’entreprise est en plein essor et l’avenir radieux se dessine. Mais David est rattrapé par son passé : pourquoi avait-il un second passeport ? Quelle est la raison de sa visite à Obersalzberg ? Aurait-il collaboré avec les Nazis ?







Boule et Bill 2

Comédie (B, F 2017). Réalisation: Pascal Bourdiaux. Avec Charlie Langendries, Franck Dubosc. 80 min. (A partir de 6)



Le scénario de «Boule et Bill 2» rassemble plusieurs histoires des albums originaux de bande-dessinée, dont le film est adapté. Après Charles Crombez dans le premier film, c’est au tour de Charlie Langendries d’endosser le rôle du petit rouquin.





A bras ouverts

Comédie (F 2017). Réalisation: Philippe de Chauveron. Avec Christian Clavier, Ary Abittan, Elsa Zylberstein. 92 min. (A partir de 6)

Figure de la scène littéraire, Jean-Etienne Fougerole est un intellectuel humaniste marié à une riche héritière déconnectée des réalités. Alors qu'il fait la promotion dans un débat télévisé de son nouveau roman «A bras ouverts», invitant les plus aisés à accueillir chez eux les personnes dans le besoin, son opposant le met au défi d'appliquer ce qu'il prêche. Coincé, Fougerole accepte le challenge. Mais le soir même, on sonne à la porte de sa somptueuse maison.





La grande course au fromage

Animation (N 2017). Réalisateur: Rasmus A. Sivertsen. Avec Michel Hinderijkx, Philippe Allard. 78 min. (A partir de 0)



Solan veut participer à la grande course au Fromage qui opposera son village au village voisin et ainsi montrer à tous qu’il est un vrai champion. En secret, il parie même la maison qu’il partage avec Féodor l’inventeur génial et Ludvig le Hérisson timide. Solan et ses amis vont vite découvrir qu’il auront à affronter de nombreux obstacles et adversaires de taille lors de cette grande aventure!





L'école des lapins



Animation (D 2017). Réalisation: Ute von Münchow-Pohl. 76 Min. (A partir de 0 ans)

Max, un lapin des villes dégourdi, se retrouve piégé dans une école pour lapins aux méthodes un peu… anciennes. C'est pourtant là qu'est gardé l'oeuf de Pâques en or convoité par une famille de renards rusés qui cherche à s'en emparer. Avec l'aide de l'adorable Emmy qui rêve de réussir son examen de lapin de Pâques et grâce aux leçons de Madame Hermione experte en arts martiaux mais aussi en préceptes de vie, Max apprendra l'art de la magie propre aux lapins de Pâques et il comprendra quelle est sa vraie famille. Mais pourra-t-il sauver la tradition de Pâques avec l'aide de ses nouveaux amis ?





La Fontaine fait son cinéma

Animation (F, B 2017). Réalisation: Arnaud Demuynck, Pascal Adant. 40 min. (A partir de 0)

«La Fontaine fait son cinéma» est un nouveau programme de «La Chouette du cinéma». La Chouette est partie récolter six courts métrages en forme de fables, de petites histoires, avec des animaux, qui contiennent une leçon de vie.





Nicht ohne uns

Documentaire (D 2017). Réalisation: Sigrid Klausmann-Sittler. 91 minuted. (A partir de 0 ans)

Ce documentaire suit des enfants du monde entier sur le chemin de l’école, tout en les interrogeant sur leurs vies : de la balade matinale à dos d'âne dans les montagnes de Jordanie, en passant par un voyage en bateau sur le Mékong, à une descente à ski en Autriche. Vincent, Alphonsine, Luniko, Sai et les autres, tous âgés entre 8 et 12 ans, partagent leurs peurs, leurs rêves et leurs projets. Ils sont unis par le courage, l'imagination, l'ambition et la force visionnaire. Tous ces enfants se mettent en route, chaque jour, vers un avenir meilleur.





Orpheline

Drame (F 2016). Réalisation: Arnaud des Pallières. Avec Adèle Haenel, Adèle Exarchopoulos. 111 min. (A partir de 12)



Portrait d’une femme à quatre âges de sa vie: petite fille de la campagne, prise dans une tragique partie de cache-cache; adolescente ballottée de fugue en fugue, d’homme en homme, puisque tout vaut mieux que son triste foyer.





Pris de court

Drame (F 2016). Réalisation: Emmanuelle Cuau. Avec Virginie Efira, Gilbert Melki. 85 min. (A partir de 12)

Nathalie est joaillère et vient de s’installer à Paris pour un nouveau travail et une nouvelle vie avec ses deux fils. Mais la direction de la bijouterie change soudainement d’avis et lui annonce que le poste ne sera pas pour elle...







La ronde des couleurs

Animation (F 2017). 40 minutes. (A partir de 2)



Au fil des saisons, sur le pelage des animaux, ou encore dans une boîte de crayons, les couleurs sont partout! Même la musique a ses couleurs! Un programme de six courts-métrages qui fera découvrir aux plus petits un univers bariolé et bigarré. Les couleurs expriment des sentiments, portent des émotions et donnent du sens aux histoires. Ce programme propose d’explorer la palette de la nature et des peintres.