(SW) - Chanteur, pianiste et compositeur, l’artiste américain de 38 ans, John Legend se produira le 23 septembre prochain à la Rockhal de Luxembourg, pour la première fois.

L'artiste, qui a vendu près de huit millions d'albums à travers le monde, est notamment connu pour son tube "All of Me", issu de son quatrième album Love in the Future, sorti en 2013.

C'est en 2016 qu'il revient avec son dernier album, "Darkness and light", où figure le tube "Love me Now". Le chanteur apparaît d'ailleurs dans ce clip avec son épouse et sa petite fille, plus amoureux que jamais. Il a été visionné pas moins de 88.000.000 fois sur YouTube.

Le chanteur s'est également illustré dans La La Land, qui a remporté sept Golden Globe et six Oscars. Il a participé plus récemment encore à la BO de la 'Belle et la Bête' avec Ariana Grande.

Les places pour son concert à la Rockhal seront mises en vente ce vendredi 31 mars à partir de 10 heures, sur le site de la salle de concert.

