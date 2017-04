A 65 ans et en pleine forme, l'«Englishman in Esch-sur-Alzette», a livré un concert mêlant nouveaux morceaux et tube du légendaire «The Police». Son fils, Joe Sumner, était aussi de la partie.

Il porte un T-shirt bleu près du corps et un chic pantalon en cuir noir quand il arrive sur scène, ovationné par 6.000 fans, samedi soir dans la Rockhal à Esch-Belval. Le temps ne semble pas réellement avoir eu d'emprise sur Sting depuis son dernier passage au Luxembourg. C'était lors de son «Back to Bass»-Tour en mars 2012, dans la même salle de concert.



Il présentera plusieurs morceaux de son nouvel album sortie à la fin de l'année passée et intitulée «57th & the 9th» et attendra la fin de la soirée pour interpréter les indémodables et incontournables «Roxanne», «So lonely» ou «Message in the Bottle».

C'est son fils, Jos Sumner, 40 ans, qui a livré un hommage vibrant à feu David Bowie, décédé en 2016, en interprétant une version acoustique de «Ashes to Ashes».



