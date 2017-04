(SW) - Le groupe mythique Queen fait son retour en Europe avec une tournée de 24 concerts: mais une seule date est prévue en France et c'est le Galaxie d'Amnéville qui en aura le privilège.

Le concert aura lieu le dimanche 12 novembre 2017, à 20 heures.

Le groupe proposera un tout nouveau spectacle pour marquer le 40e anniversaire de l’album le plus vendu de Queen: News of the world (1977), avec des tubes comme We will rock you et We are the champions.

Les billets seront mis en vente ce vendredi 21 avril, à 10h, sur les sites de l'Atelier et du Galaxie d'Amnéville.

Tarifs : 65 €, 95 € et 135 €.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.