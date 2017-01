(MM) - Le chanteur britannique Peter Doherty a annoncé qu'il se produirait à l'Atelier le 12 mars, dans le cadre de sa tournée européenne.

L'enfant terrible du rock anglais défendra son deuxième album "Hamburger Demonstrations", sept ans après son premier effort en solo.

Sur ce deuxième album figure notamment la chanson "Hell To Pay At The Gates Of Heaven", composée en hommage aux victimes du Bataclan.

Ce n'est pas la première fois que Peter Doherty foulera une scène luxembourgeoise. Sa dernière venue remonte à janvier 2014, lorsqu'il était accompagné de son groupe Babyshambles.

Les tickets seront disponibles sur le site de la salle de concerts demain à partir de 10h.





