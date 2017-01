Pour la première fois, l'annonce des finalistes pour la cérémonie qui se déroulera le 26 février, apogée de la saison des prix à Hollywood, se faisait par streaming sur internet avec des stars comme Brie Larson, lauréate de l'an dernier, ou Jennifer Hudson, également actrice oscarisée.



Comme attendu, la comédie musicale «La La Land» de Damien Chazelle, chantée et dansée par Emma Stone et Ryan Gosling, mène largement la course aux Oscars avec 14 nominations dont meilleur film, meilleure actrice et meilleur acteur. Avec autant de nominations, la comédie musicale égale le record de «Titanic» et «All About Eve»

#LALALAND is nominated for 14 Academy Awards including BEST PICTURE - tying the record for most #OscarNoms! Tickets: https://t.co/uSgmIw12dA pic.twitter.com/K4dwksoqRB — La La Land (@LaLaLand) January 24, 2017

Le film de science-fiction «Premier contact» avec Amy Adams et «Moonlight», drame sur un jeune garçon noir et homosexuel, suivent avec chacun 8 nominations.

Isabelle Huppert et Natalie Portman

L'actrice française Isabelle Huppert a été retenue par l'Académie des arts et sciences du cinéma parmi les finalistes pour l'Oscar de la meilleure actrice grâce à son rôle de femme violée dans «Elle».

Ruth Negga («Loving»), Natalie Portman qui incarne magistralement la veuve du président assassiné John F. Kennedy dans «Jackie», Emma Stone qui chante et danse dans «La La Land» et Meryl Streep pour «Florence Foster Jenkins» sont aussi dans la course pour ce prix, a annoncé mardi l'Académie.

Autre catégorie attendue, celle du meilleur film d'animation. Les nommés sont «Kubo et l'armure magique» de Travis Knight et Arianne Sutner; «Vaiana, la légende du bout du monde» de John Musker, Ron Clements et Osnat Shurer; «Ma vie de courgette» de Claude Barras et Max Karli; «La tortue rouge» de Michael Dudok de Wit et Toshio Suzuki et «Zootopie» de Byron Howard, Rich Moore et Clark Spencer.

Pour retrouver l'intégralité des nominations, rendez-vous sur le site The Oscars.

