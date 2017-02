Interview: Marie-Laure Rolland



Le travail de Deborah de Robertis ne présente «pas d'éléments suffisants pour caractériser l'exhibition». Ainsi en a jugé mercredi 1er février 2017 le tribunal correctionnel de Paris où l'artiste était poursuivie. Pour autant, sa démarche reste mal comprise d'une partie du public. Au lendemain du jugement, elle a donc accepté de faire une mise au point.



Deborah de Robertis, pourquoi ce jugement était-il important pour vous?



Il replace mon travail dans le cadre de l'art. En étant relaxée, il me semble que cela montre clairement que ma démarche ne relève pas de l'exhibition sexuelle.



Votre intention artistique, lorsque vous exposez votre sexe sous le tableau de «L'origine du monde» ou lorsque vous posez en «Olympia» au Musée d'Orsay, n'est pas évidente à comprendre pour le public...



La nudité représentée sur le tableau et la nudité que j'incarne sont pour moi du même ordre. Lors de mes performances, on voit bien que je suis maquillée, en costume, qu'il y a une mise en scène. C'est un cadre que le spectateur est capable de décrypter comme une performance artistique et non une exhibition. Ce travail n'a de sens que parce qu'il se déroule dans le contexte d'un musée. Cela n'aurait aucun intérêt si mes performances avaient lieu dans la rue.



Performance de Deborah de Robertis devant "L'origine du monde" au Musée d'Orsay jeudi 29 mai 2014.

Photo: Deborah de Robertis

Pourtant, les musées s'y opposent...



Mes performances s'inscrivent dans un rapport de force avec les institutions puisqu'elles changent le point du vue sur les œuvres qui sont exposées. Lors de mes actions, je me mets au niveau du modèle. Je donne «le point de vue du modèle nu». Cela peut me mettre en infraction avec des règlements intérieurs comme au Musée d'Orsay et déclencher des procédures judiciaires. Mais cela n'enlève à mes yeux rien à la pertinence de ma démarche.



Ce rapport de force a eu des prolongements au Luxembourg en 2015, lorsque le Casino a annoncé qu'il abandonnait le projet de faire une exposition sur votre travail. Avez-vous finalement déposé plainte contre l'institution, ainsi que vous l'aviez annoncé?



Je n'ai pas encore assigné le Casino en justice mais je n'ai pas abandonné l'idée de le faire. Mon avocat m'a indiqué que j'avais le temps et j'ai préféré me concentrer sur mes projets actuels. Pour moi le dossier reste ouvert car cette affaire relève du sexisme dans les institutions muséales.



Deborah de Robertis lors de sa conférence de presse dénonçant la "Censure" du Casino Luxembourg le 23 septembre 2015.

Photo: Lex Kleren

Vous affichez aujourd'hui clairement l'orientation féministe de votre travail. Cela n'a pas été toujours le cas...



Il y a toujours eu une dimension féministe dans mon travail. Ce n'est pas parce que je ne le verbalisais pas que mes gestes n'ouvraient pas le débat sur le rapport de force sexiste en œuvre au sein des institutions. Il est vrai qu'au moment de mon geste devant «L'Origine du monde» à Orsay en 2014, j'avais gardé le silence. Depuis «Olympia» en 2016, je verbalise beaucoup plus. Dans mes gestes, c'est la nudité féminine qui utilise l'institution, et non plus elle qui est utilisée.

La question de la nudité vous paraît- elle particulièrement importante aujourd'hui?



Je ne sais pas si cette question est importante en soi, mais cela fait partie de mon terrain de recherche. Elle est en tous les cas significative dans l'histoire de l'art et mon travail est une manière de m'y inscrire.



Performance le 4 septembre 2016 au musée Guimet en marge d'une exposition du photographe japonais Araki.

Photo: Deborah de Robertis

En vous mettant en quelque sorte dans la peau du modèle nu représenté sur le tableau, faut-il comprendre que la nudité qui y est peinte est une forme d'exhibition?



Je ne considère pas que les peintres sont exhibitionnistes. «Olympia» de Manet ou «L'Origine du monde» de Courbet sont des œuvres que j'aime et que je ne considère pas comme sexistes. Néanmoins, par mes performances, je pose la question de la place des femmes, modèles et créatrices, dans cette histoire. Certaines institutions, à travers l'art, utilisent le corps de la femme pour faire venir le public. C'est l'impression que j'ai eue au moment du projet au Casino. Je tiens à dire que même si je suis une artiste qui utilise la nudité, je ne veux pas être obligée de la mettre en avant.



Vous préparez de nouvelles performances. A la longue, n'y a-t-il pas un risque de banalisation qui affaiblirait votre message?



Pour l'instant, j'ai encore des choses à dire et l'énergie d'être sur le terrain. Lorsque je ne l'aurai plus, je ferai peut-être davantage de vidéos. J'en réalise déjà. Quoi qu'il en soit, ce sont toujours ces questions du point de vue du modèle nu et des rapports de force qui m'intéressent.







Repères: Deborah de Robertis est née en 1984 à Luxembourg. Après des études à l'Ecole de recherche graphique de Bruxelles, elle obtient par le ministère de la Culture en 2013 une résidence artistique à la Cité internationale de Paris. Le 29 mai 2014, elle fait scandale en exposant son sexe, les jambes écartées, au Musée d'Orsay sous le tableau de Courbet «L'origine du monde».

