Par Christelle Brucker

Ce mois de mars marque la sortie d'une série de films mettant en scène des femmes au destin extraordinaire. A voir absolument.

Les figures de l'ombre

"Les figures de l'ombre" raconte l'histoire vraie de trois scientifiques afro-américaines qui ont permis aux États-Unis de prendre la tête de la conquête spatiale, grâce à la mise en orbite de l’astronaute John Glenn.



Maintenues dans l’ombre de leurs collègues masculins et dans celle d’un pays en proie à de profondes inégalités, leur histoire longtemps restée méconnue est enfin portée à l’écran. Voir la programmation à l'Utopolis.

Les femmes du 20e siècle

Dans "Les femmes du 20e siècle", on découvre la vie de Dorothea qui élève seule son fils Jamie en Amérique en 1979.

Elle va demander à des amies de l'aider dans son éducation pour qu'il ne souffre pas de l'absence de son père. L'adolescent va découvrir la musique, la danse, le féminisme et l'amour. Voir la programmation à l'Utopia.

Paula

"Paula", long-métrage allemand, raconte le destin de l'une des peintres les plus importantes du 20e siècle en Europe: Paula Becker.

Elle a 24 ans en 1900 et veut la liberté, la gloire, le droit de jouir de son corps, et peindre avant tout. Malgré l’amour et l’admiration de son mari, le peintre Otto Modersohn, le manque de reconnaissance la pousse à tout quitter pour Paris, la ville des artistes.

Orpheline

"Orpheline" propose le portrait d’une femme à quatre âges de sa vie. Petite fille de la campagne, prise dans une tragique partie de cache-cache. Adolescente ballottée de fugue en fugue, d’homme en homme, puisque tout vaut mieux que le triste foyer familial.

Jeune provinciale qui monte à Paris et frôle la catastrophe. Femme accomplie enfin, qui se croyait à l’abri de son passé. Quatre actrices différentes incarnent une seule et même héroïne.

Miss Sloane

Elizabeth Sloane est une femme d'influence brillante et sans scrupules qui opère dans les coulisses de Washington. Face au plus grand défi de sa carrière, elle va redoubler de manipulations pour atteindre une victoire éclatante. Mais les méthodes dont elle use menacent à la fois sa carrière et ses proches. Voir la programmation à l'Utopolis.

La belle et la bête

Et pour finir, le film culte: "La belle et la bête", dans une version modernisée, avec une Belle plus féministe que jamais et même, pour la première fois dans un Disney, un personnage ouvertement homosexuel. Voir la programmation à l'Utopolis.