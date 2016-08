(dpa/tmn) - Viele Sportler haben es schon einmal erlebt: Das Training oder der Wettkampf sind noch nicht beendet, und plötzlich ist er da, der stechende Schmerz in der Wade. Ein Krampf macht es einem schwer, das gesteckte Ziel zu erreichen.

„Es handelt sich dabei um eine plötzlich auftretende Muskelkontraktion“, erklärt Marcel Reuter, Dozent an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement in Saarbrücken, die schmerzhafte Erscheinung. „Diese Kontraktion entsteht unwillkürlich, man kann sie also nicht beeinflussen.“

Belastung als Risiko



Das Risiko steige mit der Belastung, sagt Prof. Bernd Wolfarth, Leiter der Abteilung Sportmedizin an der Humboldt-Universität zu Berlin. „Wir sehen das Problem am häufigsten bei Sportarten, bei denen lange, insbesondere monotone Belastungen durchgeführt werden und ein deutlicher Flüssigkeitsverlust vorhanden ist.“ Das sei etwa beim Langstreckenlauf, Radfahren oder Triathlon der Fall. Der Unterschenkelbereich ist hauptsächlich von den Krämpfen betroffen. Bei Tennisspielern kann aber auch schon mal die Armmuskulatur der Schlaghand verkrampfen.

„Grundsätzlich können Krämpfe bei jeder Aktivität entstehen, wo viel gelaufen, gesprungen und gesprintet wird“, warnt Sportexperte Reuter. Ein weiteres Beispiel sei Fußball. Man beobachte oft, dass die Spieler bei einer Verlängerung häufig von Krämpfen geplagt sind.



Signal des Körpers



Auch wenn Muskelkrämpfe meist harmlos verlaufen, ist der Schmerz ein deutliches Signal des Körpers. „Am häufigsten entstehen Muskelkrämpfe, wenn der Elektrolyt-Haushalt aus dem Gleichgewicht gerät.“ Ist der Körper ausgepowert, fehlten ihm Dinge wie Magnesium oder Kalzium.

Der Tagesbedarf an Magnesium liegt zwischen 300 und 400 Milligramm. Es unterstützt den Energiestoffwechsel und steckt vor allem in Vollkorngetreideprodukten, Fisch, Geflügel sowie in Brokkoli, Erbsen, Kohlrabi, Beerenobst und Bananen. Um Kalzium in der empfohlenen Tagesmenge von 1000 Milligramm aufzunehmen, stehen am besten ebenso Milchprodukte, Hülsenfrüchte und Nüsse auf dem Speiseplan.

„Wenn eine sportliche Aktivität geplant ist, bei der man länger als ein bis zwei Stunden unterwegs ist, dann sollte man auch isotonische Getränke mitnehmen“, rät Wolfarth. Gerade bei längeren Fahrradtouren oder Bergwanderungen ist ein Trinkvorrat unentbehrlich.



Dehnung als Gegenmaßnahme



Erwischt Sportler trotz aller Vorsichtsmaßnahmen ein Krampf, sollten sie schnell reagieren. Um den betroffenen Muskel nicht zu verletzen, stellen sie die Bewegung am besten sofort ein, rät Reuter. Danach sollten sie den Muskel dehnen.

Bei einer Wadenkontraktion stellt man die Beine in eine leichte Schrittstellung und dehnt die Wade des hinteren Beines. Die Ferse bleibt am Boden stehen, die Füße sind parallel. „Wichtig ist es, die Dehnung langsam auszuführen, damit es nicht zu einer Zerrung des Muskels kommt. Dann wartet man, bis sich der Krampf gelöst hat“, erklärt Reuter.

Hat sich der Muskel wieder gelockert, können Betroffene das Training ohne Bedenken fortsetzen. Wenn der Krampf jedoch wieder kommt, ist es besser, die Sporteinheit zu beenden. Bei der Regeneration des Muskels helfen eine Massage mit einer Faszienrolle und ein Wärmebad.

Nicht immer setzen die schmerzhaften Muskelkontraktionen schon während des Sports ein. Gelegentlich passiert dies erst nachts, wenn sich der Körper erholt. „Auch Muskelerkrankungen, Durchblutungsstörungen, Nervenschäden oder hormonelle Störungen können Krämpfe verursachen“, warnt Wolfarth. Treten regelmäßig Krämpfe auf, sollte man einen Arzt aufsuchen.