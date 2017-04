(dpa) - Um Viren, Bakterien und Pilzen den Garaus zu machen, müssen Pfleger regelmäßig ihre Hände desinfizieren. Das gilt auch für Angestellte in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Um die Hände tatsächlich sauber zu bekommen, gehen Mitarbeiter am besten in sechs Schritten vor, erklärt die deutsche Berufsgenossenschaft für Rohstoffe und chemische Industrie in einem Ratgeber zum Thema. Beschäftigte füllen einen größeren Tropfen Desinfektionsmittel in die hohle Hand, dann reiben sie zuerst die Handinnenflächen aufeinander. Als Nächstes schließen sie die Finger der rechten Hand, so dass sich die Fingerspitzen berühren - und kreisen sie in der linken Hand. Dann machen Beschäftigte es umgekehrt.

In Schritt drei reiben Beschäftigte mit der rechten Handinnenfläche über den linken Handrücken - dann kommt der Seitenwechsel. Anschließend führen Mitarbeiter noch einmal die Handinnenflächen aufeinander - dieses Mal aber so, dass die Finger sich ineinander verschränken. Dann legen sie die Fingerinnenseiten beider Hände aufeinander und verhaken die Finger ineinander. Als letzten Schritt legen sie den rechten Daumen in die linke geschlossene Handfläche. Dann machen sie das Ganze noch einmal auf der anderen Seite. Der ganze Vorgang darf ruhig eine Minute dauern.