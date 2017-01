(SH) - Prof. Dr. Alexandre Tkatchenko untersucht als Forscher der Abteilung "Physics and Materials Science" an der Universität Luxemburg die Wechselwirkungen zwischen Molekülen, die die Eigenschaften und das Verhalten von Stoffen beeinflussen.



Nun wurde er vom Europäischen Forschungsrat für seine Arbeiten mit dem hochangesehenen „Consolidator Grant“ ausgezeichnet. Der Forscher erhält für fünf Jahre rund 1,8 Millionen Euro an Forschungsgeldern für sein Projekt „Beyond Static Molecules: Modeling Quantum Fluctuations in Complex Molecular Environments“.



Vierter ausgezeichneter Wissenschaftler



„Viele alltägliche Phänomene, die wir für selbstverständlich halten, zum Beispiel das Gefrieren von Wasser oder die Wirkungsweise von Medikamenten, mit denen Krankheiten behandelt werden, werden bestimmt durch quantenmechanische Wechselwirkungen“, erklärt Prof. Dr. Alexandre Tkatchenko seine Arbeit.

Das Verständnis der grundlegenden molekularen Wechselwirkungen in großen Systemen sei jedoch noch sehr begrenzt. Der Forscher arbeitet an einem Projekt, das das Verhalten solch großer Molekülstrukturen so genau und effizient wie nie zuvor vorhersagen soll.



Prof. Dr. Alexandre Tkatchenko ist bereits der vierte Wissenschaftler der Fakultät für Naturwissenschaften, Technologie und Kommunikation, der ausgezeichnet wird. Vor ihm war dies bereits für Prof. Dr. Jan Lagerwall, Stéphane Bordas und Massimiliano Esposito der Fall.



