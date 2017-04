(dpa) - Nacktmulle können bis zu 18 Minuten ganz ohne Sauerstoff überleben. Extremen Sauerstoffmangel überstehen die Tiere mehrere Stunden, wie Forscher im Fachblatt „Science“ berichten. Ihr Trick: Sie stellen ihren Stoffwechsel um. Fehlt ihnen der Sauerstoff, um lebenswichtige Organe wie Herz und Gehirn mittels Glukose am Laufen zu halten, nutzen sie stattdessen Fruchtzucker.

Die Arbeit sei der erste Nachweis für einen solchen Vorgang bei einem Säugetier, erklärte Gary Lewin vom Berliner Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft (MDC). Die Wissenschaftler werten die Fähigkeit als Anpassung der nahezu unbehaarten Nagetiere an das Leben in unterirdischen Höhlen in der ostafrikanischen Wüste.



Viele besondere Eigenschaften



Bei Nacktmullen haben Forscher in der Vergangenheit schon mehrere besondere Eigenschaften entdeckt. Die Tiere bekommen kaum Krebs, sie sind schmerzunempfindlich und ihre Lebenserwartung ist hoch. Wissenschaftler hoffen, in den zugrundeliegenden Mechanismen eines Tages auch Schlüssel gegen menschliche Leiden zu finden.