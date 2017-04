von Tierärztin Dr. Romi Roth



Seit einigen Wochen werden wieder Hunde, Katzen sowie ins Freie gelassene Zwerghasen und Meerschweinchen mit Zeckenbefall in der Sprechstunde vorgestellt. Vor allem, wenn die Blutsauger rund um Augen und Nase der Tierpatienten festsitzen, trauen die Besitzer sich meistens nicht, sie selbst zu entfernen. So begegnen wir dann meistens unserer statistisch am zahlenkräftigsten vertretenen heimischen Zecke Ixodes ricinus, dem „Gemeinen Holzbock“.

Impfung nach Infektion

In den letzten Jahren standen aber auch Zeckenarten zur Begutachtung an, die als blinde Passagiere aus dem Süden und Südosten Europas mitgebracht wurden und von dort neue Krankheitserreger einschleppen ...