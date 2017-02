„Wegen des Streusalzes wasche ich die Pfoten unseres Hundes nach jedem Spaziergang. Dabei habe ich bemerkt, dass seine Pfotenballen ganz trocken und rissig geworden sind. Tut das weh? Was kann man dagegen unternehmen?“



Vor einigen Tagen sahen wir in der Sprechstunde einen Labrador, der sich – nachdem seine Pfoten während eines Spaziergangs so weit abgekühlt waren, dass er in diesen kein Gefühl mehr hatte – an einer Blechdose verletzt hatte ...