(dpa) - Europas Strom wird einer Studie zufolge klimafreundlicher. Der Ausstoß schädlichen Kohlendioxids aus Kraftwerken ging 2016 trotz leicht steigenden Stromverbrauchs um 4,5 Prozent zurück, wie die deutsche Forschungsgruppe Agora Energiewende zusammen mit britischen Kollegen ermittelte.



Hauptgrund: Statt Kohle wird häufiger Gas verfeuert. Der Anteil von Ökostrom aus Wind, Sonne oder Biomasse wuchs um 0,4 Punkte auf 29,6 Prozent. Erneuerbare Energien sind die wichtigste Stromquelle vor Atomkraft mit 26,3 Prozent.

Die Agora Energiewende, die von der Mercator Stiftung und der European Climate Foundation getragen wird, und die britische Denkfabrik Sandbag stützen sich in der am Dienstag in Brüssel vorgestellten Auswertung auf Daten der europäischen Netzbetreiber (ENTSO-E).

Demnach fruchten die Bemühungen zur Senkung des Stromverbrauchs kaum. Zwar seien Fortschritte bei der effizienten Nutzung erzielt worden, und in Deutschland und Italien gelang 2016 auch eine Verringerung der Gesamtmenge. In der Europäischen Union insgesamt wurde aber wegen der besseren Konjunktur 0,5 Prozent mehr Strom verbraucht als 2015.

Auch das zentrale Klimaschutzinstrument der EU, der Europäische Emissionshandel, funktioniert aus Sicht der Autoren kaum. Grund sei ein großes Überangebot an Verschmutzungszertifikaten. Niedrige Preise gäben kaum Anreize für Investitionen in Klimaschutz, erklärte Agora-Direktor Patrick Graichen. Nötig sei ein Mindestpreis pro Tonne Kohlendioxid in jedem Land.