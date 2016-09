(mp) - Chronisches Jucken, schlechter Schlaf und Schmerzen: Das sind häufige Begleiterscheinungen bei Dialyse-Patienten. Mehr als ein Drittel von ihnen leidet regelmäßig darunter. Laut einer aktuellen Studie erhält aber nur ein Drittel der Betroffenen eine Therapie zur Linderung der Beschwerden.



Die deutschlandweite Studie namens GEHIS (German Epidemiological Haemodialysis Itch Study) wurde von der Abteilung für Klinische Sozialmedizin am Universitätsklinikum Heidelberg mit 860 Patienten an 25 Dialyse-Zentren durchgeführt.

"Chronisches Juckempfinden ist ein großes Problem bei Nierenpatienten und eine zusätzliche Last zu den ohnehin gegebenen gesundheitlichen Einschränkungen und Beschwerden", so Studienleiterin Professor Dr. Elke Weisshaar. "Das sollte zukünftig in der Behandlung mehr Beachtung finden." Außerdem sei weitere Forschung dringend nötig, um die bisher noch unbekannten Ursachen des Juckreizes zu klären und passende Therapien zu entwickeln.

Chronisches Juckempfinden

Unter chronischem Juckempfinden, das mindestens sechs Wochen andauerte, litten laut GEHIS zum Zeitpunkt der Befragung ein Viertel der Patienten. 27 Prozent waren in den vergangenen zwölf Monaten betroffen und 35 Prozent mindestens einmal in der Vergangenheit. Bei 38 Prozent war die Haut vom häufigen und intensiven Kratzen verletzt. 40 Prozent der Geplagten hatten sich medizinische Hilfe gesucht, nur 32 Prozent - meist Patienten mit schwerem Juckreiz - eine Behandlung erhalten.

"Leider gibt es bisher nur lindernde, keine wirklich ursächlichen Therapien - möglicherweise haben deshalb nicht einmal die Hälfte der Betroffenen einen Hautfacharzt aufgesucht", sagt Weisshaar. Die Zahlen würden aber auch zeigen, dass bei rund einem Fünftel der Patienten eine behandelbare Hauterkrankung zugrunde liege.

Klar ist, dass das chronische Jucken die sowieso schon stark eingeschränkte Lebensqualität der Dialyse-Patienten weiter beeinträchtigt. Deshalb hält Weisshaar eine ergänzende psychosoziale Betreuung der Patienten für angebracht. Die Ärztin hält an der Universitäts-Hautklinik Heidelberg bereits seit zehn Jahren eine Spezialsprechstunde für Patienten mit chronischem Pruritus (Jucken) ab.