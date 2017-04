von Martin Amrein



Haie erleben gerade die größte Krise ihrer Geschichte. Seit 420 Millionen Jahren leben sie auf unserem Planeten, doch nie zuvor brachen ihre Zahlen so stark ein wie in den letzten drei Jahrzehnten. In dieser Zeit gingen manche Haipopulationen um bis zu 90 Prozent zurück, einige stehen kurz vor dem Aussterben. Grund dafür ist der Mensch: Weltweit tötet er jährlich mehr als 100 Millionen Haie.

Nun wollen Forscher die Existenz der Tiere mit einem überraschenden Ansatz sichern: Sie sollen gejagt werden – jedoch unter kontrollierten Bedingungen ...