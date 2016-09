(mp) - Laut einer Forsa-Umfrage warten 40 Prozent der Befragten, die ein rezeptfreies Präparat wie Aspirin in der Apotheke erwerben, zunächst ab und nehmen es erst, wenn die Schmerzen schlimmer werden. Letztlich wenden es demnach lediglich 11 Prozent sofort an. Und 23 Prozent greifen nach eigenen Angaben maximal einmal im halben Jahr zu einem frei verkäuflichen Mittel aus der Apotheke.

Und noch ein weitverbreiteter Irrtum: Schmerzen härten den Körper ab, glauben rund 20 Prozent der Befragten. Aus diesem Grund verzichtet knapp jeder Dritte darauf Schmerzmittel einzunehmen. "Schmerzen auszuhalten, kann jedoch Folgen haben, denn eine stetige, intensive Reizung der Sensoren kann zu einer Sensibilisierung der Nervenzellen führen", erklärt Dr. Uwe Gessner von Bayer Vital in Leverkusen.

Der Körper baue eine Erinnerungsspur für die Empfindung und lege eine Art Schmerzgedächtnis an, so der Mediziner. Selbst bei verhältnismäßig leichten Reizungen kann der Körper dann mit dauerhaften Schmerzsignalen an das Gehirn reagieren - auch wenn der Auslöser bereits verschwunden ist. Der Tipp des Arztes: Wer Kopfweh oder Rückenschmerzen rechtzeitig behandelt, beugt einer Verschlimmerung oder sogar Chronifizierung vor.