(dpa/tmn) - Antworten hierauf gibt ein Projekt der BBC mit dem Namen „The Making of Me and You“. Auf der englischsprachigen Seite können Nutzer Geburtsdatum, Geschlecht, Körpergröße und Gewicht angeben. Dann werden viele verschiedene Statistiken errechnet, die zeigen, woraus der Körper besteht und was er bis zum heutigen Zeitpunkt produziert hat. Berechnet werden natürlich nur ungefähre Werte - auf persönliche Eigenschaften wie Umwelt, Körperbau und spezifische Genetik kann das Tool nicht eingehen.

Wer sich aber immer schon einmal gefragt hat, wie viel Geld die Chemikalien im eigenen Körper wert wären, wie groß der Anteil des Gehirns am Körpergewicht ist und wie viele Gase im Laufe des Lebens schon ausgeschieden wurden, findet hier sicherlich Antworten. Sogar darauf, wie schwer die Seele ist.