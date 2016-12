von Jeff Schinker



Am 29. November feierte die luxemburgische „Métrologie légale“ ihr zweihundertjähriges Bestehen. Die wenigsten wissen jedoch, was es mit Metrologie eigentlich auf sich hat. Oder sie verwechseln den Begriff mit der Meteorologie und denken an Wettervorhersagen. Tatsächlich aber ist Metrologie die Wissenschaft des Messens. Seit jeher messen die Menschen Dinge, um sie besser zu verstehen oder miteinander zu vergleichen. Früher tat man dies, indem man sich auf wenig verlässliche und unpräzise menschliche Referenzquellen wie etwa einen Fuß oder einen Daumen bezog. Die Metrologie als exakte oder exaktere Wissenschaft wird im 18. Jahrhundert geboren, als in Frankreich während des Zeitalters der Aufklärung ein wissenschaftlicher Aufschwung herrschte. So wählte man ein universales, verständliches Referenzraster und berechnete den Meter mit Hinsicht auf den Meridian. Seitdem wurde dieser Urmeter mehrmals präzisiert. Philippe Kadok vom „Bureau luxembourgeois de métrologie“ führte uns in die Finessen der Metrologie ein.



Philippe Kadok, könnten Sie uns bitte kurz erklären, was Metrologie eigentlich ist?



Die Metrologie ist die Wissenschaft vom Messen und ihrer Anwendung. Sie ist so alt, dass es schwierig ist zu bestimmen, wann genau sie erfunden wurde. Einige Theorien verfolgen sie zurück bis ins alte Mesopotamien. Man ist von klein auf mit Metrologie in Kontakt, wenn man etwa in der Grundschule das Lineal zum ersten Mal nutzt. Nur sagt man uns nicht, dass wir so Metrologie praktizieren. Sie stellt eine Grundlage unserer Ausbildung dar. Die Metrologie spielt für die anderen Wissenschaften sozusagen dieselbe Rolle wie die Grammatik für die Sprache: Im Alltag nutzt man sie, ohne sich ihrer überhaupt bewusst zu sein. Und trotzdem könnten wir uns ohne sie kaum verständigen.



Welche Rolle spielte sie zum Zeitpunkt ihrer Erfindung?



Die sieben Einheiten des internationalen Einheitensystems sind durch eine Vereinbarung zwischen 97 Ländern definiert worden. Dieses einheitliche System diente anfänglich dazu, die Handelsbeziehungen zu harmonisieren, sie loyaler zu gestalten. Im Zeitalter der Globalisierung zählt dies mehr denn je.



Philosophen wie Wittgenstein beriefen sich auf das Beispiel vom internationalen Meterprototyp von 1889, um verschiedene sprachliche Referenzprobleme zu theorisieren. So sagte Wittgenstein, dass es etwas gibt, von dem man nicht behaupten kann, dass es einen Meter lang ist: und zwar den Pariser Urmeter von 1889, weil dieser ja die Messeinheit selbst definiert. Wie werden solche Debatten in der Metrologie gehandhabt? Stellt dies nicht die Möglichkeit der wissenschaftlichen Präzision in Frage?



Man kann den Urmeter nicht messen, das ergibt in der Tat keinen Sinn. Man kann ihn aber sehr präzise materialisieren und definieren. Die Metrologie ist keine exakte Wissenschaft. Sie hat auch nie vorgegeben, dies zu sein. Sie beruht auf dem Prinzip, dass jedes Messergebnis immer etwas fehlerhaft ist. Dies nennt man die „Messunsicherheit“. Die Metrologie versucht, diese Unsicherheit immer weiter zu verringern, indem die Maßeinheiten und die Etalons immer präziser werden. Heute können wir Zeit mit einer Unsicherheit von circa einer Sekunde alle 300 Millionen Jahre berechnen. Ohne diese Art von Fortschritt wäre es unmöglich gewesen, unsere im Alltag vielfach verwendeten Navigationssysteme zu entwickeln.



Wie hat sich die metrologische Wissenschaft im Laufe der Jahre entwickelt?



Die Metrologie wird immer weiter das Objekt zahlreicher Forschungen, die für den Alltag wesentlich sind, sein. Lassen Sie mich ein Beispiel geben: Es gibt heute Programme, die entwickelt worden sind, um den Blutzucker bei Diabetikern zu messen, ohne dass man sich in den Finger stechen muss. Zusammen mit der erhöhten Präzision des Messapparats verbessert man so die Behandlung des Patienten, weil die Insulindosierung angepasster ist. Die EU hat ein Forschungsprogramm eingeführt, das EMPIR, das sich hauptsächlich mit der Metrologie in den Bereichen der Umwelt, des Klimawandels, der Gesundheit und der nachhaltigen Energie befasst. Das Budget hierfür liegt bei 300 Millionen Euro – was viel über die Relevanz der Metrologie in diesen Bereichen aussagt.

Was ist die Rolle des gesetzlichen Messwesens („métrologie légale“)? Wenn man von neuen Techniken und Instrumenten spricht, impliziert man natürlich auch eine strikte Reglementierung, die nicht nur die Sicherheit der Nutzer, sondern auch die Loyalität des Handels garantiert, ganz egal ob die Ware im Kilogramm, im Liter, im Kubikmeter oder im Kilowatt eingekauft wird.