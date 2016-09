(mp) - Werden Kinder mit einem Herzfehler geboren, sind in den Jahren danach oft zahlreiche Operation nötig. Das ist eine Belastung für Kind und Eltern. Und jeder Eingriff ist mit einem Risiko verbunden. Doch jetzt haben Forscher des Fraunhofer-Instituts im EU- Projekt CARDIOPROOF eine Software entwickelt, die so manche OP im Vorfeld überflüssig machen könnte.

Die Software kann verschiedene Arten von Interventionen simulieren und dadurch einen Vergleich zwischen ihnen ermöglichen. Dadurch könnte die Qualität der Therapie verbessert sowie die Notwendigkeit eines Eingriffs erwogen werden. Ausgangspunkt für die Rechnersimulation sind Bilder, die ein Magnetresonanz-Scanner (MR-Scanner) von den Herzen der Patienten macht. Die Aufnahmen zeigen nicht nur die Form der Gefäße, sondern stellen auch den Blutfluss dar.

"Daraus können unsere Algorithmen ermitteln, welche Blutdruck-Verhältnisse dort herrschen", erläutert Dr. Anja Hennemuth, Forscherin bei Fraunhofer MEVIS. "Wichtig ist unter anderem, wie stark sich der Blutdruck vor und hinter einer Gefäßverengung unterscheidet." Ausgehend von dieser sogenannten "Druckfeldsimulation" können die Experten verschiedene Arten von Interventionen im Rechner nachbilden und abschätzen, welche Auswirkungen der jeweilige Eingriff hätte.



Virtueller Test



So ist es den Forschern möglich, einen virtuellen Ballonkatheter aufzublasen und zu prüfen, wie sich das auf Blutfluss und Blutdruck auswirken würde. Oder sie spielen am Rechner das Einsetzen verschiedenartiger Gefäßstützen durch. Dadurch können sie herausfinden, welches Stent-Modell am besten geeignet ist und an welcher Stelle es positioniert werden sollte. "Mit Hilfe unserer Software können die Mediziner fundierter entscheiden, welche Art von Eingriff am günstigsten ist, ob man ihn auf einen späteren Zeitpunkt verschieben sollte und ob eine Intervention überhaupt nötig ist", erläutert Hennemuth.

CARDIOPROOF hat zum Ziel, ein praxistaugliches System für den klinischen Einsatz zu entwickeln. "Wir wollten die Methode so gestalten, dass sie für den Ablauf im Krankenhaus nutzbar ist", betont Hennemuth. Dazu haben die Bremer Fachleute eng mit den am Projekt beteiligten Kliniken zusammengearbeitet. Unter anderem untersuchten sie, wie sich die neue Software am besten in die Abläufe in den Krankenhäusern integrieren lässt.

Um zu prüfen, wie realitätsgetreu die Computersimulationen sind, haben die Experten klinische Studien am Deutschen Herzzentrum in Berlin durchgeführt. Dazu wurden die jungen Herzpatienten nach dem Eingriff nochmals per MR-Scanner untersucht. Dadurch ließen sich die Blutströme vor und nach der Intervention erfassen und mit den Simulationen abgleichen. Das Ergebnis: Das Software-Tool sagt die Blutströme und -drücke hinreichend genau voraus.

Mit Hilfe der Software können Ärzte innerhalb von 30 Minuten Blutfluss und Blutdruck in der Aorta rekonstruieren. Anschließend lässt sich virtuell ein Eingriff durchspielen. Das Ergebnis dieser Simulation liegt nach einer weiteren halben Stunde vor. "Wir haben die Eignung für die klinische Praxis gezeigt", sagt Anja Hennemuth.

mp/rlo