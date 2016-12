(mp) -Die Röntgen-Diagnostik ist ein Segen für Medizin und erlaubt genaue Diagnosen, wo Ärzte vor der Entdeckung Ende des 19. Jahrhunderts häufig im Dunklen tappten. Doch die eingesetzte Strahlung birgt auch Risiken, da Röntgenstrahlen Zellen im Wachstum schädigen können. Daher sollte dieses "bildgebende Verfahren" nur eingesetzt werden, wenn es wirklich sein muss. Das gilt insbesondere bei Kindern. Bei Lungenentzündungen wird derzeit standardmäßig geröntgt, was aber in vielen Fällen gar nicht nötig ist. Denn laut der Studie eines New Yorker Krankenhauses tut es in vielen Fällen auch eine Ultraschall-Untersuchung, die schonender und auch schneller durchzuführen ist.



Roentgen oder Ultraschall?



Nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin (DEGUM) wurden dort 191 Kinder mit Verdacht auf Lungenentzündung zunächst mit dem Ultraschallgerät untersucht. Sofern der Ultraschall bei Bedarf durch eine Röntgenuntersuchung ergänzt werde, biete er eine hohe diagnostische Sicherheit, so das Ergebnis der Studie. Wenn die Sonografie keine klare Diagnose ergab, griffen die Mediziner auf die Röntgenuntersuchung zurück. Und so blieb keine Lungenentzündung unentdeckt. Auf diese Weise verringerte sich aber die Anzahl der Röntgenuntersuchungen um fast 40 Prozent.



"Um zügig mit einer effektiven Behandlung beginnen zu können, brauchen wir eine schnelle und sichere Diagnose", erklärt Privatdozent Dr. med. Jörg Detlev Moritz, Leiter der Abteilung für Kinderradiologie an der Klinik für Radiologie und Neuroradiologie am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Kiel. Weiteres Ergebnis der Studie: Erfahrene Ultraschallmediziner mussten nur halb so viele Kinder röntgen als Neulinge, um die Diagnose abzusichern. "Eine Schulung der Ärzte zur Ultraschalldiagnostik bei Lungenentzündungen ist daher ein entscheidender Schritt für eine sichere und schonende Diagnose", betont Moritz.