Von Gerd Braune



In den eisigen Gewässern der Nordwest-Passage in Nord-Kanada ist offenbar das zweite Schiff der Expedition des britischen Seefahrers und Forschers Sir John Franklin, die „Terror“, gefunden worden. Zwei Jahre nach Entdeckung des Schwesterschiffs „Erebus“ scheint nun der Verbleib beider Schiffe geklärt. Die Expedition Franklins Mitte des 19. Jahrhunderts ist bis heute die größte Tragödie der Geschichte der Arktiserforschung. Alle 129 Teilnehmer kamen ums Leben und beide Schiffe verschwanden im Eis der Nordwest-Passage.



Ein Team auf dem kanadischen Forschungsschiff „Martin Bergmann“ entdeckte das in 24 Meter Wassertiefe nahe der King William-Insel liegende Schiff –in einer Bucht, die bezeichnenderweise „Terror Bay“ heißt. Die „Bergmann“ ist Teil einer Flotte von Schiffen, die auch in diesem Jahr, geführt von der Nationalpark-Behörde Parks Canada, nach der „Terror“ suchte. Die Besatzung der „Bergmann“ hat aufgrund der Form des Schiffs und den entdeckten Strukturen und Gegenständen an Bord keine Zweifel, dass es sich um die „Terror“ handelt. Eine offizielle Bestätigung durch die Unterwasser-Archäologen von Parks Canada lag bis Dienstagmorgen allerdings noch nicht vor. Man sei „begeistert“ über Berichte, dass die „Terror“ gefunden worden sei, erklärte aber eine Sprecherin. Parks Canada arbeite mit seinen Partnern daran, Details der Entdeckung zu bestätigen. Der erste Bericht über die Entdeckung war am Montag in der britischen Tageszeitung „The Guardian“ erschienen.



Erstes Wrack 2014 gefunden

Bei dem Versuch, den Seeweg durch die nordkanadische Inselwelt der Arktis zu finden, der die Fahrt von Europa nach Asien erheblich verkürzen würde, waren Franklin und seine 128 Mann zählende Crew ums Leben gekommen. Die Expedition hatte im Mai 1845 begonnen, aber ab Herbst 1846 steckten die Schiffe im Eis der Nordwest-Passage fest. Franklin, der die „Erebus“ kommandierte, starb bereits 1847 an Bord seines Schiffs. Sein Stellvertreter, Francis Crozier, gab die Schiffe im Frühjahr 1848 auf und machte sich mit den noch lebenden 105 Seeleuten auf den Weg nach Süden, um einen Handelsposten zu erreichen. Keiner kam an und die beiden Schiffe, die HMS (Her Majesty´s Ship) Erebus und die HMS Terror, blieben trotz vielfacher Suche verschollen.



Im September 2014 wurde nahe der Adelaide-Halbinsel die „Erebus“ entdeckt. Es war nach den vielen vergeblichen Suchaktionen eine Sensation, die weltweit Schlagzeilen machte. Bei der Suche hatten mündliche Überlieferungen der Inuit, die in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurückreichen, geholfen, den möglichen Fundort einzukreisen. Auch jetzt half ein Hinweis eines Angehörigen des Volks der Inuit: Ein Jäger erinnerte sich daran, dass er vor einigen Jahren ein großes Stück Holz aus dem Wasser aufragen sah. In diesem Gebiet wurde nun gesucht.



Die „Martin Bergmann“ fuhr im Auftrag der Arctic Research Foundation (ARF), hinter der unter anderem der frühere Blackberry-Chef Jim Balsillie steht. Gefunden wurde das Schiff offenbar bereits am 3. September durch Echolot-Aufnahmen, was danach durch Aufnahmen durch ein ferngesteuertes Unterwasserfahrzeug bestätigt wurde. Das Schiff sei „im eisigen Gewässer der Nordwest-Passage perfekt erhalten“, erklärte Adrian Schimnowski, Sprecher der ARF in einem von der Stiftung verbreiteten Video. Unter anderem sollen noch alle drei Masten stehen, was die Beobachtung des Jägers bestätigen würde, und drei große Glasfenster am Rumpf des Schiffs sollen ebenfalls noch intakt sein.

Gründe des Scheiterns weiter offen



Die Forscher hoffen nun, offene Fragen der Franklin-Expedition klären und ermitteln zu können, wie es zu dem Scheitern einer der am besten ausgerüsteten Expeditionen kommen konnte. Die „Terror“ wurde immerhin 90 Kilometer südlich des Punktes gefunden, an dem sie angeblich aufgegeben wurde. Vielleicht kehrte doch ein Teil der Besatzung zum Schiff zurück und fuhr es nach Süden, wie es auch bei der „Erebus“ vermutlich der Fall war, die noch weiter südlich liegt.

„Dies sind aufregende Neuigkeiten“, erklärte der bekannte Autor John Geiger, Vorsitzender der Royal Canadian Geografic Society. Die Entdeckung unterstreiche die bedeutende Rolle, die Inuit damals wie heute in der Franklin-Saga spielten. Der frühere konservative kanadische Premierminister Stephen Harper hatte sich vehement für die seit 2008 stattfindenden Suchexpeditionen eingesetzt. Für ihn war die Geschichte der Franklin-Expedition, die Suche und die Entdeckung der Erebus stets auch ein Argument für die Souveränität Kanadas in der Arktis. Die Nordwest-Passage wird durch den vom Klimawandel bedingten Rückgang der Meereisfläche für Schiffe zugänglich, und während Kanada diesen Seeweg als internes Gewässer unter seiner Hoheit betrachtet, bestreiten andere – etwa die USA und die Europäische Union – dies.