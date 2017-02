Par Maurice Fick



Dix jours après son lancement, le site internet schreiwen.lu qui promeut en 15 règles simples la meilleure façon d'écrire le luxembourgeois, a déjà attiré près de 8.500 utilisateurs! Deux nouvelles vidéos sur l'écriture des voyelles et les diphtongues typiques du luxembourgeois sont sorties cette semaine.

Fort du constat que la «langue nationale est toujours plus importante dans la vie professionnelle et quotidienne», le ministre de l'Education nationale, Claude Meisch, avait officiellement lancé le 23 janvier une campagne inédite et ludique pour permettre à tous ceux qui parlent le luxembourgeois de l'écrire dorénavant sans faute. Près de 8.500 personnes sont déjà venues y consulter plus de 35.000 pages en dix jours et plus de 1.525 internautes ont liké la page Facebook de schreiwen.lu.

Ce vendredi, le Script (Service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques) y a publié sa quatrième vidéo consacrée à la règle 1 parce que c'est «la règle la plus importante en luxembourgeois», explique Luc Belling du Script.

La vidéo s'appuie sur la mélodie de la fameuse «Hämmelsmarsch» (Traduisez: «La marche des moutons») de Michel Lentz - une des chansons les plus connues au Luxembourg traditionnellement jouée à l'ouverture des kermesses de village dont la célèbre «Schueberfouer» à Luxembourg - pour expliquer quand les voyelles A, I,O et U sont doublées ou non, à l'écrit.



«On écrit une seule voyelle quand elle est longue à l'oral et lorsqu'elle n'est suivie d'aucune consonne ou d'une seule consonne à l'écrit (comme dans ston). Quand plusieurs consonnes suivent, les voyelles longues à l'oral sont doublées à l'écrit (exemple: loossen) et les voyelles courtes à l'oral s'écrivent simplement (exemple: kanner)», résume Luc Belling.



Mardi avait été publié le refrain de la célèbre chanson de Serge Tonnar, «Ech si Lëtzebuerg» (Traduisez: «Je suis Luxembourg») pour exemplifier la règle 4 qui porte sur les diphtongues si typiques du luxembourgeois:



Cette règle n'en est pas une à proprement parler. C'est plutôt une démonstration orale: «Nous voulions simplement montrer les différentes diphtongues et comment on les prononce car beaucoup de personnes n'arrivent pas à combiner la prononciation et l'écriture correcte de la diphtongue», explique Luc Belling.



Pour la petite histoire, ce n'est pas la chanson de Serge Tonnar dans laquelle il était initialement prévu de puiser l'exemple! Au départ, «nous voulions prendre la chanson «Belsch Plaasch» (Traduisez: «Plage belge») mais ça n'allait pas à cause de l'orthographe justement. L'artiste a écrit «Plaasch» alors que nous l'écrivons «plage» à la française», explique Luc Belling. Et d'ajouter: «On ne peut pas prendre le titre d'une chanson et faire une correction orthographique,... ça ne va pas».



