(jg) - Keine Gefahr für das Rote Trikot von Nairo Quintana (Movistar) auf der zwölften Etappe der 71. Spanien-Rundfahrt: Der 26 Jahre alte Kolumbianer verteidigte am Donnerstag seine Spitzenposition im Gesamtklassement 54'' vor dem Briten Christopher Froome (Sky) ohne Schwierigkeiten. Alejandro Valverde (E), ebenfalls vom Movistar-Team, liegt als Dritter 1'05'' hinter seinem Teamkollegen.



Den Tagessieg nach 193,2 km in Bilbao sicherte sich der Belgier Jens Keukeleire (Orica-BikeExchange) als Schnellster einer etwa 40 Fahrer starken Spitzengruppe. Der 27-Jährige siegte im Sprint des deutlich reduzierten Pelotons vor Maxime Bouet (F/Etixx-Quick-Step) und Fabio Felline (I/Trek-Segafredo).

Die Kletterpartie bei der anspruchsvollen Vuelta a Espana ging auch am Donnerstag weiter. Es gab vier Steigungen zu bewältigen, aber immerhin keine Bergankunft: Zwei Mal stand der Alto de Vivero (Kat. 2) auf dem Menü. Zum letzten Mal passierten die Profis den Gipfel knapp 13 km vor dem Zielstrich. Das Ziel befand sich beim Abstecher ins Baskenland am Ende einer 12,9 km langen Abfahrt.



Laurent Didier (Trek-Segafredo) fuhr am Donnerstag als 95. ins Ziel, Jempy Drucker (BMC) folgte nur Augenblicke später an Position 106. Das Luxemburger Duo überquerte den Zielstrich in einer großen Gruppe mit einem Rückstand von 12'10''. In der Gesamtwertung ist Didier 81. (auf 1.25'59''), Drucker wird auf Platz 147 (auf 2.20'41'') geführt.



Die 13. Etappe führt am Freitag von Bilbao nach Urdax-Dantxarinea und auf den 213,4 km auch kurz durch Frankreich. Vier Anstiege der dritten Kategorie, der letzte aber bereits 70 km vor dem Ziel, müssen bewältigt werden.