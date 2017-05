(jg) - Die Entscheidung um den Meistertitel in der Luxemburger Meisterschaft ist noch nicht gefallen. Die Musel Pikes setzten sich bei den Männern am Freitagabend vor eigener Kulisse mit 91:81 in einem bis in die Schlussphase engen Spiel gegen Amicale durch.



Die Mannschaft von der Mosel gleicht somit die Serie aus (1:1). Die Entscheidung fällt demnach erst am Sonntag. Um 20.15 kommt es dann in Steinsel zum alles entscheidenden Aufeinandertrefffen.